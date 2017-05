Niederkrüchten. Die Polizei fahndet nach einem flüchtigen Exhibitionisten. Der unbekannte Mann hat sich am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr als Badegast am Dahmensee drei Mädchen in schamverletzender Weise gezeigt. Der Mann onanierte auf provokante Art vor den 16 und 18 Jahre alten Mädchen. Als die Drei sich hilfesuchend an weitere Badegäste wandten, flüchtete der Täter, nachdem er sich aus dem See laufend bekleidet hatte. Er entkam mit einem dunklen Rennrad in unbekannte Richtung.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Augenscheinlich Deutscher, durchtrainiert, ca. 45-50 Jahre alt, ca 180-185 cm groß, schwarz-graue Haare, bekleidet mit weiß/blauem T-Shirt und einer kurzen schwarzen Hose. Hinweise zur gesuchten Person bitte an die Kripo, Tel. 02162 377-0. / hm (648)