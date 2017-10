Diebe bestahlen eine Seniorin und hoben Geld von ihrem Konto ab. Dabei wurden sie von einer Überwachungskamera gefilmt.

Kreis Viersen/Kreis Kleve. Die Bolizeibehörden der Kreise Viersen und Kleve fahnden mit Foto nach dreisten Dieben: Die bisher unbekannten Täter entwendeten bereits am 27. Juni in Kerken die Geldbörse einer 79-jährigen Frau. Am gleichen Tag hoben sie mit der EC-Karte des Opfers Bargeld an einem Geldautomaten in Kempen ab, heißt es in der am Freitag veröffentlichten Mitteilung.

Am nächsten Tag hoben die Täter erneut Bargeld ab - dieses mal an einem Geldautomaten in Dortmund. Dabei wurden drei Täter durch eine Überwachungskamera aufgezeichnet. Nun fragen die Ermittler: Wer kennt die Männer auf dem Foto? Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831-1250. red