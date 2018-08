Die Zahl der mit dem Rad verunglückten Kinder ist seit Jahren hoch. Doch Kinder immerzu mit dem Auto zur Schule zu fahren, sei genau der falsche Weg, sagt die Polizei.

Kreis Viersen. Noch zehn Tage Ferien, dann geht die Schule wieder los. Eltern, die darüber nachdenken, das Kind in einigen Wochen vielleicht allein oder mit Freunden zur Schule zu schicken, sollten jetzt den Schulweg üben – und das immer und immer wieder.

Dazu rät die Polizei im Kreis Viersen, die im Jahr 2016 so viele Unfälle mit radelnden Mädchen und Jungen wie nie registrierte. In den Jahren zuvor war die Zahl der mit dem Rad verunglückten Kinder immer weiter angestiegen, 2016 erreichte sie den traurigen Höchststand von 77 Kindern. Im vergangenen Jahr verunglückten 60 Kinder, die mit dem Rad unterwegs waren.

„Der größte Fehler ist, Kinder aus dem Verkehr herauszuhalten, denn dann können sie gar kein Gefahrenbewusstsein entwickeln.“

Michael Okuhn, Polizeihauptkommissar

Insgesamt verunglückten im vergangenen Jahr 120 Kinder im Kreis Viersen, 19 davon als Fußgänger, 40 als Mitfahrer im Auto. 20 bis 40 Prozent der Unfälle ereignen sich laut Polizei auf dem Schulweg. Die meisten Unfälle mit Nachwuchs geschehen dabei in dessen Wohnumfeld, nicht etwa vor der Schule – was damit zusammenhängen könnte, dass viele Autofahrer vor Schulen mit Kindern rechnen und deshalb aufmerksamer sind, vermutet Polizeihauptkommissar Martin Gennert von der Direktion Verkehr bei der Kreispolizeibehörde.

Dennoch sollten Eltern ihre Kinder nicht aus dem Straßenverkehr heraushalten und immer mit dem Auto bringen, rät die Polizei. „In den vergangenen drei Jahren höre ich von Eltern immer häufiger, mein Kind fährt nicht Fahrrad, das ist zu gefährlich“, sagt Gennert. Er ist seit 15 Jahren in der Verkehrsunfallprävention tätig, besucht Kitas und Schulen und erklärt Eltern bei Infoabenden, wie sie ihre Kinder im Straßenverkehr anleiten können. Früher sei das undenkbar gewesen, heute komme es vor, dass Schüler erst im vierten Schuljahr Fahrradfahren lernten, sagt Gennert.

Dann steht in der Schule zwar die Fahrradprüfung an, doch wer im vierten Schuljahr erstmals in die Pedale tritt, ist motorisch längst nicht so geschult wie ein Kind, das schon mit fünf oder sechs Jahren gelernt hat, auf dem Rad die Balance zu halten. Gennert: „Für Kinder ist es wichtig, Verkehrswirklichkeit zu erleben. Das geht nicht mit dem Kettcar auf dem Parkplatz.“ Es sei „der größte Fehler, Kinder aus der Verkehrssituation herauszuhalten, denn dann können sie gar kein Gefahrenbewusstsein entwickeln“, sagt auch Michael Okuhn, Leiter der Direktion Verkehr bei der Kreispolizeibehörde: „Wenn ich den Nachwuchs immer mit dem Auto bringe, nimmt er das Umfeld und den Verkehr nicht wahr und kann nicht lernen, sich richtig zu verhalten.“