Der neue Rasenplatz des Vereins ist aktuell nicht zu bespielen. Die Stadt hat Schäden an der Grasnarbe festgestellt.

Boisheim. Der 3. September 2017 war ein ganz besonderer Tag für die Fußballer des TSV Boisheim. Mit dem ersten Punktspiel der ersten Mannschaft in der Kreisliga B gegen die SF Leuth auf dem neuen Rasenplatz an der Brüggener Straße ging eine lange Zeit des Wartens vorüber. Über 40 Jahre hatte der Verein dafür gekämpft, aus einem Aschen- einen Rasenplatz zu machen. Doch die große Freude unter den Mitgliedern erhielt Anfang Dezember einen empfindlichen Dämpfer. Weil die Stadt den neuen Platz wegen Schäden an der Grasnarbe sperrte, kann seitdem dort weder trainiert noch gespielt werden.

Dass die Boisheimer nach einer gefühlten Ewigkeit endlich zum Zuge kamen, hatten sie einer Entscheidung des Stadtrates zu verdanken, die Sportpauschale des Landes in Höhe von jährlich 200 000 Euro bis zum Jahr 2023 für vier Sportplatz-Modernisierungsprojekte im Stadtgebiet zu verplanen. So war genug Geld vorhanden, um die Maßnahmen beim 1. FC Viersen, bei der LG Viersen (beide Stadion Hoher Busch), beim Dülkener FC (Stadtgarten) und eben bei den Boisheimern in die Tat umzusetzen. Allerdings müssen sich alle Vereine mit einem Eigenanteil an den Baukosten beteiligen. Von den gut 235 000 Euro, die der Rasenplatz an der Brüggener Straße kostete, muss der TSV 47 000 Euro selbst stemmen.

„Es war nie die Rede davon, dass wir die halbe Saison woanders spielen und trainieren müssen.“

Stefan van Kessel, TSV-Geschäftsführer

Doch die aktuelle Sperrung des Platzes zeigt, dass der Club dieses Wagnis eventuell unter falschen Voraussetzungen eingegangen ist. „Es war nie die Rede davon, dass wir die halbe Saison woanders spielen und trainieren müssen“, sagt TSV-Geschäftsführer Stefan van Kessel. Aus dem Verein war in der Planungsphase häufig zu hören, er bekäme einen Allwetterrasenplatz, womit die Hoffnung verbunden war, eine deutlich höhere Nutzungszeit zu erhalten als auf der alten Asche. Doch danach sieht es aktuell nicht wirklich aus. Für Markus Kampe, Leiter des städtischen Grünflächenamtes, ist es ein ganz normaler Vorgang, einen Rasenplatz bei den aktuellen Witterungsverhältnissen zu sperren. „Das passiert auch in anderen Kommunen regelmäßig, um den Rasen zu schützen“, sagt Kampe. In Boisheim sei die Grasnarbe in Teilbereichen des Platzes so angegriffen, dass eine weitere Nutzung zu einer noch stärkeren Schädigung und damit zu einer noch längeren Sperrung führe. „Es war eine Kombination aus der Witterung und der intensiven Nutzung, die zu diesem Schadensbild geführt hat“, erklärt Kampe.