Schwalmtal. Am Montag gegen 13:10 Uhr ereignete sich auf der Eickener-Straße in Schwalmtal ein Verkehrsunfall, bei dem ein 73 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde. Der Viersener war in seinem Pkw auf der K 8 aus Eicken kommend in Richtung Waldniel unterwegs.

Ca. 200 Meter vor der Kreuzung zur Landstraße 475 geriet er aus bisher unklarer Ursache auf die linke Fahrspur und stieß hier mit einem Lkw zusammen, der aus Richtung Waldniel kam. Der 73-jährige Pkw- Fahrer wurde schwer verletzt, seine 19-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der 55-jährige Lkw Fahrer aus Mönchengladbach wurde leicht verletzt. Der 73-jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Straße.