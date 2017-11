Niederkrüchten. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde die Polizei zu einem Brand auf dem Campingplatz an der Kahrstraße in Niederkrüchten gerufen. Ein Wohnwagen war komplett ausgebrannt, ein benachbarter Wohnwagen sowie ein Pavillon wurden durch das Flammen beschädigt.

Der Wohnwagen war laut Polizei vorsätzlich angezündet worden. Zeugenaussagen und erste Ermittlungen ergaben, dass das Paar, das den Wohnwagen bewohnt, für den Brand verantwortlich sein könnte.

Die beiden Tatverdächtigen hatten den Campingplatz nach Ausbruch des Feuers mit zwei Fahrrädern verlassen, die sie auf dem Platz gestohlen hatten. Gegen 2 Uhr fand eine Streife die Gesuchten auf der L 372 in Brüggen. Die 18-Jährige und ihr 23-jähriger Begleiter waren auf den gestohlenen Fahrrädern in Richtung Niederlande unterwegs. Sie wurden vorläufig festgenommen. red