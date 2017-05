Die Gemeinschaftsgrundschule Oedt feiert 25 Jahre Schülerbücherei mit einem Mitmachkonzert voller Zungenbrecher und Silbentänze.

Oedt. Der Mann ist ein Gedicht. Moment! Da fehlt noch etwas. Also: Der Mann ist ein Gedichte-Erzähler, ein Geschichten- sänger, Wortakrobat und Poet, einer, der beim Spiel mit seiner Gitarre „Frieda“ mit lauten und leisen Tönen umzugehen versteht, der zugleich seine Stimmbänder fest in der Hand hält und seine Tonlage immer wieder der Begeisterungslautstärke seiner Zuhörer anpassen kann.

Oliver Steller ist ein Mann des Wortes anderer. Man hängt an seinen Lippen, wenn er Reime und Zeilen von Lyrikern – ob feinsinnig oder brüllend komisch – vorträgt. Am Donnerstagvormittag bannte er die Aufmerksamkeit von 165 Grundschulkindern in Oedt von der ersten Silbe an.

Förderverein hat den Bühnenauftritt finanziert

Sein Auftritt war ein Geschenk. Denn die Schulbücherei feiert ihren 25. Geburtstag. Und aus diesem Anlass hat der Förderverein Oliver Steller, den Literatur-Kenner und -Sänger aus Frechen, nach Grefrath gebeten und seinen wortreichen Bühnenauftritt finanziert. Ein passenderes Geschenk hätte man kaum finden können.

Die Jungen und Mädchen glucksten, kicherten und lachten vor Vergnügen, etwa wenn Buchstaben vertauscht wurden und „puse leipsen“, „luse peibsen“ und „peise lupsen“ sich schließlich als „leise pupsen im Theater“ entwirrten. Oder wenn das Faultier von Kinderbuchautor und Sams-Erfinder Paul Maar zum Gähnen komisch seinen Tag mit Pausen durchsetzte.

„Ich habe gerade erfahren, dass ich schon einmal hier war. Muss 20 Jahre her sein.“

Oliver Steller auf die Frage, ob er Oedt bereits kenne

Und wie glauben Sie, hätte morgens am Frühstückstisch einer der Schuljungs reagiert, wenn man ihm angekündigt hätte, gleich würde gemeinsam ein Gedicht gelernt? Er hätte gegähnt wie das Maar’sche Faultier und sich auf Schulschluss gefreut.

Steller aber gelang es allein durch die Wandelbarkeit seiner Stimme, durch das getimte Auf und Ab der Dezibel und unaufdringliche Gesten die Aula zum Beben zu bringen – als zunächst die Mädchen, dann die Jungs, danach die Lehrerinnen und schließlich alle zusammen die Verse vor Vergnügen schrien.

Zungenbrecher und Wortezerleger

Es war heitere Kost. Und Steller so etwas wie ein literarischer Vorkoster, der Worte in Silben und Buchstaben probierte, sie zerlegte, um sie doppelt und dreifach zu genießen.

Er machte sogar mit Zungenbrechern Lust aufs Sprechen, unterlegte und verstärkte die Macht des Wortes immer wieder mit Musik, mit den mal temperamentvollen, mal besinnlichen Akkorden seiner Gitarre „Frieda“.

Es würde nach diesem Auftritt niemanden wundern, wenn am kommenden Mittwoch, dem regelmäßigen Ausleihtag in der Schülerbücherei Oedt, die Gedichtbände stark nachgefragt würden.