Kempen. Am Donnerstagabend brachen zwei unbekannte Männer gegen 18.15 Uhr in ein Haus auf der Maria-Basels-Straße in Kempen ein.

Nach Angaben der Polizei warfen die Männer eine Scheibe ein und stahlen Schmuck. Bei dem Einbruch wurden die Männer durch eine Überwachungskamera gefilmt. Die Kripo fragt: Wer kennt die Einbrecher auf den Bildern? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Nummer 02162/377-0. red