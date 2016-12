Geldern Update: Millionenschaden durch Feuer in Elektronikunternehmen Ruwel

Die Einsatzkräfte waren Stunden im Einsatz. Die Gestankwolke zog vom Niederrhein bis ins Ruhrgebiet.

Geldern. Ein Feuer beim Elektronikunternehmen Ruwel in Geldern am Niederrhein hat große Schäden angerichtet. Der Brand war in der Nacht zu Mittwoch ausgebrochen. Ein Werk sei durch die Flammen vollständig zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Es sei ein Schaden in Millionenhöhe entstanden.



Erst gegen Mittag war der Brand gelöscht. Verletzt wurden den Angaben zufolge niemand. Insgesamt waren 160 Rettungskräfte im Einsatz. Am Nachmittag wurde das Gebäude noch nach neuen Glutnestern abgesucht.



Das Feuer wurde um kurz vor 4.00 Uhr gemeldet. Über dem Werk hatten sich dichte Rauchschwaden gebildet. Da das Unternehmen, das elektronische Leiterplatten herstellt, auch Chemikalien einsetzt, prüfte die Feuerwehr die Luft auf Schadstoffe. Die Grenzwerte wurden nach Angaben der Polizei jedoch nicht überschritten.



Es kam jedoch zu einer starken Geruchsbelästigung. Die Gestankwolke zog bis nach Dinslaken und Bottrop. Anwohner wurden über Radiosender und Notfallapps aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. (dpa)