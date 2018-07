Kreis Kleve/Bedburg Hau. Ein Mann soll am Mittwochabend einen 12-jährigen Jungen vom Fahrrad getreten und ihn auf fremdenfeintliche Art und Weise beleidigt haben. Die Polizei Krefeld hat die Ermittlungen übernommen und geht nach bisherigen Ermittlungen von einer politisch motivierten Tat aus.

Wie die Polizei mitteilt, war der 12-Jährige gegen 18.00 Uhr aus Bedburg Hau mit seinem Fahrrad auf dem Voltaire Weg in Richtung Waldmannspfad unterwegs. Ein Radfahrer soll sich ihm von hinten genähert haben. Der Mann habe geklingelt und sei zu ihm aufgefahren. Anstatt zu überholen, habe er nach dem Jungen getreten, der dadurch vom Fahrrad gefallen sei.

Der Unbekannte hielt laut Polizeiangaben an, nahm den Rucksack des Jungen und schubste ihn, so dass er zu Boden stürzte. Dann habe er das Smartphone des Jungen aus dessen Hand geschlagen und es auf den Boden geworfen. Danach soll er wieder auf sein Fahrrad gestiegen sein und sich in Richtung Hauer Straße entfernt haben. Dabei beleidigte und bedrohte er das Kind laut Polizei "in fremdenfeindlicher Art und Weise".

Der Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, schlank und ungefähr 1,75 Meter groß. Er trug eine Lederjacke, eine Jeans und schwarze, dickere Stiefel. Er hatte Tattoos mit verschiedenen Schriftzeichen an der Hand und am Hals. Auffällig ist die Frisur des Unbekannten: Er hatte eine Glatze und an der Stirn eine pink- bzw. lilafarbene Strähne. Der Mann hatte einen grünen Rucksack bei sich und fuhr ein dunkles Mountainbike.

Derzeit muss von einer politisch motivierten Straftat ausgegangen werden. Der Staatsschutz der Polizei Krefeld hat daher die Ermittlungen übernommen. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 02151/6340 entgegen. red