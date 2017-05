Zwei Männer im Alter von 24 und 37 Jahren waren dem grenzüberschreitenden Polizeiteam "Bundespolizei/niederländische königliche Marechaussee" bereits am Samstag vergangener Woche ins Netz gegangen.

Niederrhein. An der Anschlussstelle Mackenstein hat die Polizei zwei Dänen festgenommen, in deren Auto Drogen im Wert 33.00 Euro gefunden worden sind. Die beiden Männer im Alter von 24 und 37 Jahren waren dem grenzüberschreitenden Polizeiteam "Bundespolizei/niederländische königliche Marechaussee" bereits am Samstag vergangener Woche ins Netz gegangen.

Im Rahmen der Kontrolle in den Mittagsstunden fanden die Beamten im Kofferraum des 5er-BMW mit Flensburger Zulassung, in der Reserveradmulde 1,1 Kilogramm Amphetamin und eine griffbereite Axt. Weiterhin konnten unter einem Kindersitz auf der Rücksitzbank 300 Gramm Kokain sichergestellt werden. In der Hosentasche des 37-Jährigen fanden die Beamten zwei Einhandmesser und 1005 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erfolgte die weitere Sachbearbeitung durch das Zollfahndungsamt Essen, Zweigstelle Kleve. Der Straßenverkaufswert der Drogen liegt bei 33.000 Euro.