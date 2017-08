Glück im Unglück hatte eine 25-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal: Sie verunglückte mit ihrem Auto am Dienstagabend schwer, wurde aber nur leicht verletzt.

Schwalmtal-Amern. Glück im Unglück hatte eine 25-jährige Autofahrerin aus Schwalmtal: Sie verunglückte mit ihrem Auto am Dienstagabend schwer, wurde aber nur leicht verletzt.

Laut Polizeibericht war die Frau gegen 22.30 Uhr mit ihrem Wagen auf der Kasender Straße in Richtung Amern gefahren. Aus bislang unbekannten Gründen geriet das Fahrzeug zunächst nach rechts in den Grünstreifen. Die Polizei vermutet, dass die Fahrerin gegenlenkte, so dass das Auto nach links von der Fahrbahn abkam, sich möglicherweise überschlug und schließlich auf der linken Seite in einem Waldstück liegen blieb.

Die Fahrerin konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.