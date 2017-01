Meinung Kommentar: Nicht alles auf die Goldwaage

Ein US-Diplomat hat deutschen Politikern mit Blick auf den neuen Präsidenten Donald Trump empfohlen: „Man sollte nicht jedes seiner Worte auf die Goldwaage legen.“ Die gleiche Empfehlung kann man Politik und Verwaltung der Stadt Willich für den Umgang mit Landrat Andreas Coenen geben. Dessen jüngste Kritik an der Willicher Weigerung, sich seinen Kreisarchiv-Plänen ohne Wenn und Aber anzuschließen, zeigt nur, wie sehr sich der Mann darüber geärgert hat. In der Sache liegt er daneben: Ein Ausbau des Willicher Stadtarchivs würde für die Stadt kaum teurer als eine Beteiligung am Bauvorhaben in Dülken. Schließlich könnten in Schiefbahn vorhandene Räume genutzt werden.

Ein Kompromiss zwischen beiden Seiten ist dennoch möglich. Coenen muss dabei aber wissen, dass die lebendige Bildungspartnerschaft zwischen Stadtarchiv, Schulen und Heimatverein am Standort Schiefbahn nicht gefährdet werden darf. Und er sollte wissen, dass man der zweitgrößten Stadt im Kreis Viersen mehr Entgegenkommen zeigen sollte, um sie zum Mitmachen bewegen zu können.