Calito beendete im April seine Ausbildung und ging bereits mehrfach auf Einbrecherjagd.

Viersen. Im Dienst konzentriert und mit Biss, in der Freizeit ein Familienmitglied mit großem Bedarf nach Streicheleinheiten – so erlebt Polizeikommissarin Simone Thelen ihren Partner Calito. „Er ist ein echter Schmusehund“, sagt sie. Seit Ende April ist das Diensthundeführerteam im Kreis Viersen im Einsatz. „Calito soll in naher Zukunft als Rauschgift- oder Personenspürhund ausgebildet werden“, sagt Polizeisprecher Wolfgang Goertz. „Wir freuen uns, dass Thelen mit Calito das Team der Diensthundeführer komplettiert.“

Der Polizeihauptkommissar Frank Rosenbaum habe den Malinois zum Schutzhund erzogen, berichtet Goertz: „Calito ist zwei Jahre alt, stammt aus der polizeilichen Landeszucht und wurde von Rosenbaum ausgesucht. Gemeinsam mit seinem Diensthund Miko hat er den Welpen groß gezogen.“ Nun reihe sich Calito in Thelens „Familienrudel“ ein und verstehe sich sehr gut mit der neunjährigen Familienhündin Maja.

„Der Gedanke, einen kaltschnäuzigen Partner an meiner Seite zu haben, der mich beschützt, mit dem man eine Menge Einsätze zusammen bewältigen und die Kollegen unterstützen kann, ist toll“, sagt Thelen. Bei Trainings habe sie Calito kennengelernt, im Frühjahr den Lehrgang zur Diensthundeführerin gemacht. Ende April wurde sie als Diensthundeführerin zertifiziert, der Malinois legte die Prüfung zum Schutzhund ab. „Calito war dank der tollen Vorbereitung von Frank Rosenbaum ein Musterschüler“, sagt Thelen.

„Seit dem 30. April fahren Calito und ich zusammen Streife.“ Die beiden hatten bereits einige Einsätze: „So durchsuchten wir beispielsweise nach Alarmauslösungen mehrere Gebäude nach den Tätern. Leider waren keine Einbrecher mehr da“, erzählt Thelen. Auch bei Schützenfesten oder der Bierbörse in Dülken hätten sie die Kollegen unterstützt. Thelen: „Ich freue mich riesig auf die kommenden Einsätze und hoffe, dass Calito einmal genauso erfolgreich sein wird wie sein Ziehvater Miko.“