Hinsbeck. Die zerbrochene Mauer am Hinsbecker Bruch ist weg. Die Stadt Nettetal hat die Teile vor Kurzem entfernen lassen, sagt Sprecher Jan van der Velden. In absehbarer Zeit soll die einst etwa hüfthohe Begrenzung aus Backstein erneuert werden. „Noch in den Sommerferien“, sagt van der Velden.

Die Kostenübernahme musste erst noch geregelt werden

Anwohner Wolfgang Brendgen freut sich. Der 70-Jährige hatte sich Anfang Juni beklagt, dass die Mauer zu dem Zeitpunkt bereits seit Monaten zerstört war. „Es ist ein Schandfleck in dieser schönen Natur“, sagte der Rentner damals.

Die Mauer in der Kurve der Krickenbecker Allee, kurz vor dem Parkplatz am Hinsbecker Bruch, war bei einem Verkehrsunfall im Januar zerstört worden. Ein Stück stand noch, war aber vom Fundament gebrochen und verschoben worden. Kabel ragten zwischen den Steinen hervor. Eine Gefahr sei davon aber nicht ausgegangen, sagte van der Velden im Juni. Mitarbeiter der Stadtwerke hätten die Lampen nach dem Unfall ausgebaut und den Strom abgestellt.

Die Erneuerung zieht sich so lange hin, weil zunächst die Kostenübernahme geregelt werden musste. Nun habe die Versicherung des Unfallfahrers einer Regulierung zugestimmt, sagt der Stadtsprecher. Es müsse nur noch geklärt werden, ob und welche Lampen in der Mauer installiert werden. „Die Stadt und die Stadtwerke sind in Abstimmung“, sagt van der Velden. Die Gesamtkosten für die Arbeiten lägen im vierstelligen Euro-Bereich.

Anwohner Brendgen hatte nach seinem Urlaub entdeckt, dass die zerbrochene Mauer nicht mehr da ist. „Es ist schön, dass endlich etwas gemacht wird“, sagt er.