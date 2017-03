Neue Konzertreihe startet im Seerosensaal

Saxofonist Wolf Cordera initiiert die Reihe zusammen mit dem Lobbericher Thomas Adolphs.

Nettetal. „Lobberich kann noch ein wenig mehr Kultur gebrauchen“, sagt der gebürtige Lobbericher Thomas Adolphs. Ein Grund für ihn, eine neue Konzertreihe in den Seerosensaal nach Lobberich zu holen. Einen Partner gefunden hat Adolphs in dem Saxofonisten Wolf Codera. „Wir haben uns zufällig bei einer Veranstaltung kennengelernt“, erzählt Adolphs. Aus diesem Treffen sei die Idee zu einer gemeinsamen Konzertreihe in Netettal entstanden.

Die Premiere findet am Donnerstag, 23. März, statt

Im Ruhrgebiet bereits eine feste Größe, kommt die Konzertreihe „Session possible“ nun erstmals nach Nettetal. Die Premiere findet am Donnerstag, 23. März, um 20 Uhr statt. „Erstmals setzen wir den ,Projekturus’ an diesem Abend ein“, kündigt Adolphs an. Was sich hinter diesem durchaus sperrigen, an den Latein-Unterricht erinnernden Namen verbirgt: „Eine Kamera erfasst während des Events Bilder und projiziert sie in Echtzeit auf einen scheinbar schwebenden, raumgreifenden Torus“, erläutert Thomas Adolphs. Was das für das Publikum bedeutet: „Die Zuschauer können so etwa dem Keyboarder direkt auf die Finger schauen oder die Fingerfertigkeit des Gitarristen im Detail verfolgen.“

Saxofonist und Klarinettist Wolf Cordera bringt zur Niederrhein-Premiere in den Seerosensaal etwa die Sängerin Mirja von Eigen („Elvis in Concert“) und den jungen ChartStürmer U-Jean (Rio mit den Hits Summer Jam oder Turn this clock around) mit. Ab 20 Uhr wird das erste, einstündige Set zu hören sein, ein zweites, ebenso langes, folgt.

Thomas Adolphs und Wolf Codera sind von dem Konzept überzeugt, sprechen von einer „außergewöhnlichen Soul-Pop-Rock-Jam Session“ – ein „Augen- und Ohrenschmaus“, bei dem die Zuschauer mitsingen und -tanzen können. Einmal pro Quartal will Wolf Cordera künftig die Instrumente im Lobbericher Seerosensaal auspacken – begleiten werden ihn stets andere Musiker, etwa der Percussionist von Sting, der Bassist von Xavier Naidoo, die Backgroundsängerin von Glasperlenspiel oder ein Mitglied aus der Band von Sarah Connor. Der Eintritt kostet 18 Euro (weitere Gebühren hängen von der Vorverkaufsstelle ab). Karten gibt es etwa im Seerosensaal, Steegerstraße 38 in Lobberich, oder in der Papierboutique Lobberich, Von-Bocholtz-Straße 5. An der Abendkasse kosten sie 22 Euro.