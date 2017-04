Neue Kitas für Breyell und Kaldenkirchen

Der Bedarf an Plätzen in Nettetal ist größer als kalkuliert. Die Stadt will daher nachbessern.

Nettetal. Die Zahl der Kinder in Nettetal nimmt zu, und damit auch der Bedarf an Kitaplätzen, vor allem in Breyell und Kaldenkirchen. Zwei neue Einrichtungen will die Stadt deshalb bauen. Das kommt überraschend, denn gerade wurde erst eine neue Einrichtung an der Färberstraße gebaut und die Kita Bongartzstift erweitert. Doch im Jugendhilfeausschuss machte die Verwaltung deutlich: Die Bedarfsplanung auf der Basis von Studien und Statistiken zur Bevölkerungsentwicklung stimmt längst nicht mit der Wirklichkeit überein, der Bedarf an Plätzen ist größer als kalkuliert.

Die vielen Zuzüge aus Großstädten machen die Prognosen schwieriger

Zum neuen Kindergartenjahr würden allein in der Altersgruppe von drei Jahren bis zur Einschulung in Breyell 51 Plätze und in Kaldenkirchen 39 Plätze fehlen, wie Heiko Brodermann vom Jugendamt erläuterte. Im gesamten Stadtgebiet würden 111 Plätze fehlen. Keine Versorgungslücken gebe es in Leuth und Schaag, weil dort die Einrichtungen St. Lambertus und St. Anna ausgebaut würden. „Wir müssen immer häufiger feststellen, dass uns die Realität überholt“, sagte Sozialdezernent Armin Schönfelder. Er nannte als Gründe „mehr Zuwächse in verschiedenen Altersgruppen durch Zuwanderungen“. Dabei gehe es weniger um Flüchtlinge, als vielmehr um Zuzüge aus Großstädten, so Brodermann. Zwar ließen sich solche Tendenzen grob abschätzen, aber die individuelle Familienplanung sei nicht durch Prognosen zu erfassen. „Wir stellen einen erhöhten Trend zur Zwei-Kind-Familie fest“, sagte Brodermann. Diese Entwicklung sei nicht zu erwarten gewesen.

Zustimmung gab es im Ausschuss, auch für den Plan, zunächst in Breyell bis 2018 eine Einrichtung mit drei Gruppen zu bauen. Keine Zustimmung gab es indes für den Plan der Verwaltung, ein Trägerauswahlverfahren für den Betrieb der neu geplanten Kindertageseinrichtung durchzuführen. Der Jugendhilfeausschuss beschloss, die Verwaltung solle „das Trägerauswahlverfahren vorbereiten und dem Ausschuss zur Entscheidung vorlegen“. Die soll möglichst bis Dezember erfolgen, damit 2018 der neue Kindergarten in Breyell fertig sein könne. jobu