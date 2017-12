In Viersen sollen mit Fördermitteln 20 neue Mini-Garagen entstehen.

Viersen. Die abschließbaren grauen Kästen sind beliebt. 50 davon sind vor und hinter dem Bahnhofsgebäude in Viersen aufgestellt. Sie alle sind an Kunden vergeben, die darin ihre Fahrräder unterbringen, bevor sie zum Beispiel mit dem Zug zur Arbeit weiter fahren. Es gibt sogar eine Warteliste mit 42 Interessenten, die selbst gerne mit der Stadt Viersen einen Nutzungsvertrag für eine der Fahrradboxen abschließen würden. Deshalb plant die Stadtverwaltung nun, 20 weitere Boxen aufzustellen. Dafür muss sie aber zuerst einen Förderantrag beim Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) einreichen, der bis zu 90 Prozent der Kosten übernehmen könnte.

Verkehrsverbund könnte die Boxen mit 35 500 Euro fördern

Bereits im Dezember 2016 hatte die SPD-Ratsfraktion einen Antrag „auf Errichtung zusätzlicher Fahrradboxen am Bahnhof Viersen“ gestellt. In seiner jüngsten Sitzung hat der Ordnungs- und Straßenverkehrsausschuss beschlossen, dass die Stadt einen Förderantrag an den VRR vorbereiten soll. Sollte der Geld beisteuern, könnten die neuen Fahrradboxen 2019 aufgestellt werden.

Insgesamt würde es 39 500 Euro kosten, 20 Boxen zu kaufen, davon wären 35 500 Euro Fördermittel, erläutert die Technische Beigeordnete Beatrice Kamper in der Sitzungsvorlage.

Nutzer, die gelegentlich ihr Rad am Bahnhof abstellen, können diese Boxen für maximal 72 Stunden mieten. Die übrigen Boxen werden dauerhaft vermietet. „Die Kosten für eine herkömmliche Box betragen inklusive der Herrichtung der Fläche etwa 1800 Euro“, berichtet Kamper. „Für eine Box mit elektronischem Schließsystem liegen noch keine aktuellen Preise vor, jedoch kann von etwa 2500 Euro ausgegangen werden“, schätzt Kamper.