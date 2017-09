„Skate Plaza Viersen“ am Hohen Busch ist fertig. Am Samstag findet Stadtmeisterschaft statt.

Viersen. Martin Schiffel mag es, wenn es beim Skateboardfahren ein bisschen rattert. „Das ist eben wie auf der Straße“, sagt der 30 Jahre alte Mönchengladbacher. Darum gefällt ihm die neue Skateanlage am Hohen Busch in Viersen auch. „Unsere Wünsche wurden gut umgesetzt“, sagt Schiffel, der wie andere aus der Viersener Skater-Community an der Planung der „Skate Plaza Viersen“ direkt beteiligt war. Denn an einer Stelle ist für die besondere Herausforderung Kopfsteinpflaster aus der Viersener Altstadt eingesetzt worden. „Damit gedenken wir unserer Wurzeln“, sagt Patrick Wenz von der Jugendsporteinrichtung „Die Insel“ während der Vorstellung der Anlage am Montag: „Schließlich kommen wir von der Straße.“

Die Risse stören beim Fahren nicht

Von den Rissen, die noch während der Bauarbeiten entstanden waren, sei dagegen nichts mehr zu spüren. „Die stören gar nicht beim Fahren“, sagt Schiffel. Unbekannte hatten die 680 Quadratmeter große Anlage im Mai betreten. Sie entfernten die Abdeckplanen über den Betonteilen, dadurch trocknete die Oberfläche zu schnell ab und es bildeten sich Risse.

Von irreparablen Schäden war damals die Rede. Inzwischen wisse man, dass die Sache glimpflich ausgegangen sei, sagt Stadtsprecher Frank Schliffke: „Weil die Risse nur oberflächlich waren, konnten sie abgedichtet werden.“

Seit rund zwei Wochen können Interessierte die Anlage nutzen – und das tun sie auch zahlreich, sagt Wenz: „Allein am Freitag waren rund 40 Menschen hier.“ Und die Skater-Community ist mit der Anlage zufrieden. Wenz: „Es kommen sogar Skater aus Köln, um hier zu fahren.“

Alle Elemente der Anlage sind aus einem Guss

Die Idee zu dem Projekt entstand vor rund sechs Jahren in der Viersener Skater-Community. Die alte Anlage in Süchteln habe nicht mehr den Ansprüchen der Nutzer entsprochen, erklärt Wenz. Im April 2016 wurde sie nach 20 Jahren aufgegeben, damit dort das Baugebiet „Wohnpark an den Höhen“ entstehen kann. „Die Reparatur und die Instandsetzung hätten zu viel gekostet“, sagt Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD). Eine weitere Anlage gibt es auf dem Abenteuerspielplatz an der Konrad-Adenauer-Allee, aber auch die sei in die Jahre gekommen, meint Schiffel.

„Von Bails bis Barriers gibt es auf der neuen Anlage alles“, schildert Tomasz Mielcarek, der mit Wenz die kostenlosen Skateboardkurse der „Insel“ betreut. Diese Hindernisse bieten den Skatern und BMX-Fahrern Möglichkeiten für Stunts und Sprünge.