Gertrud Sieben besitzt mehr als 900 Trachten- und Folklorepuppen. Einige sind nun zu sehen.

Hinsbeck. Die 81-jährige Gertrud Sieben erinnert sich noch genau an ihre erste Trachtenpuppe. Sie hat sie in Kevelaer gekauft. Die Puppe war mit einer Tracht aus dem Schwarzwald bekleidet, inklusive dem „roten Bollenhut, den habe ich danach nicht mehr gesehen“, erklärt die Sammlerin aus Breyell. Dieser Kauf geschah vor mehr als 55 Jahren. Über 900 Trachten- und Folklorepuppen aus aller Welt hat Sieben inzwischen gesammelt. Die Breyellerin würde weiter sammeln, aber sie hat keinen Platz mehr. Obwohl die Vitrinen in ihrem Zuhause deckenhoch sind.

Die Ausstellung wird am Sonntag eröffnet

Einen Ausschnitt aus ihrer Sammlung zeigt Sieben ab Sonntag in der Textilscheune in Hinsbeck. Puppen aus Polen, Frankreich, Belgien, Deutschland, Mexiko, Kamerun und Spanien stehen dicht an dicht in den Vitrinen und wollen angeschaut werden.

„Uns kommt es vor allem auf die Bekleidung an“, betont Walter Tillmanns von der Textilscheune. In seiner Hand stapeln sich die Kärtchen, auf denen die Herkunftsländer notiert sind. „Das wird dauern, bis wir wissen, zu welcher Nation welche Tracht gehört“, meint er lachend.

Aber Gertrud Sieben kennt sie alle. Die meisten Puppen hat sie selbst auf Flohmärkten und auf Reisen gekauft. Andere wurden ihr geschenkt.

Ein Pater aus Steyl steuerte eine Puppe aus Paraguay bei. Eine finnische Puppe ist – im Gegensatz zu den meisten anderen, sehr kleinen Puppen – groß mit „einem Kopf groß wie ein Kind“. Diese Puppe stellt einen Samen dar, die Bekleidung ist aus Rentierfell gefertigt. Eine weitere Schwarzwaldpuppe, fast 120 Zentimeter groß, hat sie erworben. Und eine Spanierin, deren langer Rock über die Länge der hohen Vitrine hinabfällt. Sieben trug früher übrigens selbst auch gern Tracht – also eine Rundum-Leidenschaft.

Manchmal fand sie so schlecht erhaltene Trachtenpuppen auf Flohmärkten, dass sie ihnen nach einer Vorlage die passende Tracht selbst geschneidert hat. In Kenia übrigens, das weiß die Sammlerin zu berichten, gibt es keine bekleideten Trachtenpuppen, sondern nur geschnitzte Holzfiguren.

Die Ausstellung der Trachtenpuppen wird am Sonntag, 5. August, um 11 Uhr in der Scheune an der Krickenbecker Allee 21 in Hinsbeck eröffnet. Sie ist bis 21. Oktober sonntags, von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Individuelle Terminabsprachen sind unter Telefon 02153/ 898 41 41 möglich.