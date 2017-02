Nettetalerin half beim Drogenhandel

Die 45-Jährige pflanzte Cannabis im großen Stil für ein Brüderpaar aus Düsseldorf an.

Nettetal. Die „Lebensbeichte“ eines 25-jährigen Düsseldorfers hat Andreas K. und Jens F. vom Rauschgiftkommissariat Düsseldorf einen spektakulären Fall beschert. Der junge Mann, der im Mai 2015 von den Drogenfahndern mit 1500 Ecstasy-Tabletten gefasst wurde, hatte viel zu erzählen. Mehrere Wochen wurde er befragt, dann nahmen die beiden Fahnder als Ermittlungskommission „Biaden“ einen Heerdter Gemüsehandel mit Verbindungen nach Nettetal unter die Lupe. Allein in dem Dreivierteljahr, in dem das Unternehmen unter polizeilicher Beobachtung stand, sollen die Besitzer mit Rauschgift mehr als eine halbe Million Euro umgesetzt haben. Die 33-jährigen Zwillinge sitzen seit August in Haft.

Sie wurde in Ermittlerkreisen nur die „Champignon-Frau“ genannt

Seit 2013 soll das Drogengeschäft im Gemüseladen schon gelaufen sein. Die Zwillinge und Mitarbeiter fuhren regelmäßig nach Holland, kauften dort Gemüse und Drogen. Zwei Sorten Cannabis in Form von Haschisch und Marihuana, Kokain, Amphetamin und Ecstasy wurden fast täglich zwischen Möhren und Kohl nach Heerdt kutschiert, im Kühlhaus gelagert, portioniert und verpackt. Mit den Lieferungen an die Gemüsekunden wurde auch das Rauschgift ausgeliefert.

Und die Zwillinge hatten ein weiteres Standbein: Auf der Farm ihrer Champignon-Lieferantin in Nettetal investierten die Brüder den Ermittlern zufolge in eine Cannabis-Plantage mit 300 Pflanzen. Die „Champignon-Frau“ pflegte sie, lieferte die Ernte und bekam im Gegenzug auch regelmäßige Pilzbestellungen. Als im vergangenen August die Ermittler den Handel auffliegen ließen, entdeckten sie auf der Farm noch eine weitere Plantage. Diese mit 1500 Pflanzen deutlich größere Haschisch-Zucht gehörte zwei Holländern, die das Areal dafür von der 45-jährigen Nettetalerin gepachtet hatte. Dafür sind alle drei bereits verurteilt worden.

Das Ende der Champignon-Farm war auch das Aus für den Großhandel in Heerdt: Am 10. August hatten die Ermittler mit ihren Ergebnissen Staatsanwalt und Untersuchungsrichter überzeugt, fuhren mit Durchsuchungsbeschlüssen und 120 Beamten zu den Wohnungen der Zwillinge in Derendorf, zur Firma und auf die Champignonfarm und ließen auch die Wohnungen eines Gemüsefahrers und eines Lageristen durchsuchen. Gegen diese vier Männer und gegen die 24-jährige Geschäftsführerin des Großhandels hatte die Polizei zudem Haftbefehle erwirkt.