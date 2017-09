Nettetal. Sie sorgen für Partystimmung im Festzelt, haben viele Fans und ihre Konzert sind nahezu ausverkauft: Die Cover-Band Plutonium feiert ihr zehnjähriges Bestehen. Die sechs Musiker sind jung, im Schnitt gerade mal Mitte zwanzig, spielen seit der Schulzeit zusammen und können auf eine rasante Karriere zurückblicken. „Ich wusste nicht mal, wie man eine Bassgitarre richtig hält“, gibt Julia Minkner zu.

Durchbruch gelang mit Auftritt beim Schaager Karneval

Vier der sechs Musiker sitzen im Wohnzimmer von Drummer René Omland in Breyell und schwelgen in Erinnerungen. „Einige von uns waren in der Schülerband der Gesamtschule Nettetal. Irgendwann kam die Idee auf, eine Band zu gründen, die auch außerhalb von Schulveranstaltungen spielt“, so Timo Tiggeler. Sechs Jugendliche fanden zusammen. Julia Minkner ließ sich überreden, Bass zu lernen. In einer Garage ließen die Nachwuchsmusiker es bei den Proben richtig krachen – zum Leidwesen von Nachbarn und Eltern. „Da hat man uns schon mal den Stecker rausgezogen. Wir waren zwar laut, aber ehrlich gesagt nicht besonders gut“, erzählt Omland. Richtig gut wurden sie dann doch im Laufe der Zeit. Zunächst spielten sie gängige Hits, Mainstream. Anfangs was rockiger, später ausgefeilter und poppiger. Was sie antrieb, war die Spielfreude.

Auf den Band-Namen kamen die Sechs per Zufall: Man habe in Schulbüchern geblättert, sei im Chemiebuch irgendwie auf Plutonium gestoßen. Radioaktiv wie das Schwermetall ist die Band natürlich nicht, aber Strahlkraft hat sie allemal. „Wenn wir erleben, wie unsere Musik rüberkommt, wie die Leute mitgehen und feiern, das ist einfach ein tolles Gefühl“, schildert Sängerin Jule Kühl.

Dabei bleibt die Band auf dem Boden. Tiggeler: „Wir haben anderen viel zu verdanken, etwa der Schaager Karnevalsgesellschaft, die uns als relativ junge Band auftreten ließ, das war für uns der Durchbruch.“ Die Ansprüche stiegen, zumal Gitarrist Jonas Janßen und Keyboarder Lukas Münten mittlerweile Musik studieren. Plutonium wurde zur gefragten Party-Cover-Band. Natürlich sind da Träume von eigenen Songs und großer Karriere. Umso mehr freue man sich auf das Konzert am 14. Oktober im Saal Kreuels in Breyell. „Da werden mehr als 400 Menschen nur wegen uns und unserer Musik kommen“, sagt Kühl. Deshalb habe man eine große Show vorbereitet mit vielen Überraschungen.