Nettetal. Am Samstag gegen 17.05. Uhr kam es in Schaag an der Kreuzung Annastraße / Rietherstraße / Brachter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer sowie ein PKW- Fahrer verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 63-jährige PKW-Fahrer aus Haltern am See die Riether Straße in Fahrtrichtung Annastraße. Aus bisher ungeklärter Ursache übersah er den auf der vorfahrtberechtigten Brachter Straße fahrenden 54-jährigen Motorradfahrer aus Viersen.

Beim Zusammenprall der Fahrzeuge verletzte sich der Motorradfahrer schwer ; er muss stationär im Krankenhaus verbleiben. Auch der Autofahrer wurde einem Krankenhaus zugeführt.