Nettetal-Breyell. Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr überquerte ein 18-jähriger Mann, der in Brüggen-Bracht wohnt, mit seinem Fahrrad die Kreuzung Ritzbruch/Lindenallee in Nettetal-Breyell. Dabei übersah er vermutlich den Pkw eines 39-jährigen Kerkeners, der in Richtung Leuth unterwegs war.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch der Fahrradfahrer hinfiel und sich leicht verletzte. Vorsorglich wurde er in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung verlassen konnte.