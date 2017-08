Nettetal-Kaldenkirchen. Am Mittwochabend wollte eine Polizeistreife einen niederländischen Pkw in Kaldenkirchen kontrollieren. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Der Fahrer missachtete jedoch alle Anhaltezeichen, beschleunigte sein Auto und fuhr in Richtung Grenze. In einer Kurve auf der Steyler Straße kam er von der Fahrbahn ab und fuhr in den Grünstreifen. Der Pkw geriet außer Kontrolle und überschlug sich.

Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Er stand laut Polizei nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Fahrer um einen 28-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz handelt. red