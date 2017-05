Nettetal. Am Mittwochabend verursachte ein 47-Jähriger aus Bergheim einem Verkehrsunfall auf der Steegerstraße in Lobberich. Der Mann bog trotz Roter Ampel in den Doerkesplatz ab und prallte mit dem Pkw eines 27-jährigen Nettetalers zusammen. An beiden Autos entstand leichter Sachschaden, niemand wurde verletzt.

Die alamierte Polizei stellte fest, dass der Bergheimer getrunken hatte. Eine Alkoholkontrolle verlief positiv. Daraufhin wurde dem 47-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.