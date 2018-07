Bei einem Unfall ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer in Nettetal schwer verletzt worden.

Nettetal. Beim Zusammenstoß zweier Pkw ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer in Nettetal schwer verletzt worden.

Laut Polizeibericht war eine 52-Jährige mit ihrem Auto auf derStraße Kindt aus Richtung Schaag kommend unterwegs gewesen und hatte die Happelter Sztaßein Richtung Happelt überqueren wollen. Dafür stoppte sie ihr Fahrzeug, fuhr sodan in den Krezungsbereich ein und stießdort mit dem Pkw eines Nettetalers zusammen, der auf der Straße Happelter in Richtung Boisheim fuhr und vorfahrtberichtigt war. Laut Polizei gab die Frau an, dass sie den Wagen nicht habe kommen sehen. Das Auto des 55-Jährigener kam durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, kollidierte mit Begrenzungspfeilern und überschlug sich mehrfach.

Der Fahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand großer Sachschaden.