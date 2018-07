Bei einem Unfall ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer in Nettetal schwer verletzt worden.

Nettetal. Bei einem Unfall ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer in Nettetal schwer verletzt worden. Das Fahrzeug überschlug sich kurz vor 8.30 Uhr bei der Fahrt auf der Happelter Straße in Höhe der Kreuzung Kindt.

Ein Rettungswagen brachte die Person ins Krankenhaus. Am Auto entstand großer Sachschaden. Die Polizei ist noch vor Ort.

