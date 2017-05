Nettetal-Schaag. Am Dienstagmorgen kam es auf der Happelter Straße in Schaag zu einem Verkehrsunfall. Ein 87-Jähriger wurde schwer verletzt und erlag später im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Gegen 10:45 Uhr befuhr der 87-jährige Brüggener in Schaag die Straße Happelter in Richtung Brüggen. In einer leichten Linkskurve kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über einen Grünstreifen, prallte frontal gegen einen Straßenbaum und kam auf dem Gegenfahrstreifen an einem Leitpfosten zum Stehen. Fahrzeugteile des Autos flogen dabei gegen ein entgegenkommendes Auto eines 37-jährigen Nettetalers.

Bei der Kollision verletzte sich der 87-jährige schwer und erlag seinen Verletzungen im Krankenhaus. Am Auto des Brüggeners entstand Totalschaden und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Am Auto des Nettetalers, am Straßenbaum und am Leitpfosten entstand lediglich leichter Sachschaden.