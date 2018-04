Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen und Mittwoch zum Warnstreik im öffentlichen Dienst aufgerufen.

Kreis Viersen. Die Gewerkschaft Verdi hat für morgen und Mittwoch, 11. April, zum Warnstreik im öffentlichen Dienst in NRW aufgerufen. Am Mittwoch streiken voraussichtlich auch Mitglieder der Komba-Gewerkschaft. „Es ist davon auszugehen, dass am Dienstag der Busverkehr der NEW komplett bestreikt wird und die NEW-Bäder“, sagt Dominik Kofent, Bezirks-Geschäftsführer der Verdi Linker Niederrhein. Auch Kitas, deren Erzieher gewerkschaftlich organisiert sind, werden voraussichtlich nur Notgruppen zur Betreuung anbieten.

Diesmal werden voraussichtlich mehr Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung streiken als beim Warnstreik Ende März. „In allen Bereichen der Kreisverwaltung werden Mitarbeiter fehlen, es ist mit längeren Wartezeiten zu rechnen“, sagt Birgitt Dürrmann, Vorsitzende des Komba-Ortsverbands Viersen. Unter anderem wird auch die Jugendwerkstatt in Brüggen-Bracht be-streikt. Ebenso sind auch Einsatzkräfte der Rettungswachen in Schwalmtal und Niederkrüchten der Komba zugeschlossen. „Wenn sich aber jemand zum Streiken entschließen sollte, sorgt die Gewerkschaft dafür, dass der Betrieb weiterläuft“, betont Dürrmann. „Niemand muss die Befürchtung haben, dass Einsätze zu spät erfolgen, ein Notfalleinsatzplan stellt einen reibungslosen Ablauf sicher.“

Die Kita Bongartzstift bleibt komplett geschlossen

Stark betroffen ist vom Streik am Mittwoch voraussichtlich Nettetal. „Die Kita Bongartzstift in Lobberich bleibt komplett geschlossen“, sagt Roland Peter Brüster-Schmitz, Vorsitzender der Komba in Nettetal. Die Eltern seien aber bereits benachrichtigt und können sich auf die Umstände einstellen. Auch das Jugendamt, das Ordnungsamt und weitere Teile der Verwaltung werden bestreikt. Knapp die Hälfte der etwa 430 öffentlich Bediensteten in Nettetal sind in der Komba-Gewerkschaft organisiert, berichtet Brüster-Schmitz. Die Teilnehmer des Streiks werden sich morgen und übermorgen zu Kundgebungen versammeln.