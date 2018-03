Am Sonntag geht es in der Stadt um Fitness und Gesundheit.

Nettetal. Sich etwas fit machen, die Kondition der Beine und Arme überprüfen oder auch stärken – und dann auch noch gewinnen: Das alles ist möglich an sechs Fitness-Stationen, die am Sonntag von 13 bis 18 Uhr in den Ortskernen von Breyell, Kaldenkirchen und Lobberich installiert werden. Zum 4. Nettetal-Tag bieten die Werberinge gemeinsam mit der Stadt Nettetal, Nette-Vital und Nette-Card viele weitere Attraktionen, so dass Bürgermeister Christian Wagner von einer „idealen Gelegenheit“ spricht, „die Innenstädte mit der gesamten Familie zu besuchen und den Tag für einen entspannten Einkaufsbummel zu nutzen“.

„Viel Gemütlichkeit“ rund um den Kiependraeger versprechen die Breyeller mit Livemusik und leckeren Snacks aus dem Kiependraeger-Bistro. Zwischendurch kann man die Fitness mit dem Harvard-Step-Test überprüfen oder auch den Lambertiturm besteigen, den der Förderverein geöffnet hat. Auch der VVV Breyell informiert über die Veranstaltungen zum 900-jährigen Bestehen des Ortes.

Kaldenkirchen lockt die Kinder nicht nur mit einer Hüpfburg, sondern auch mit Retro-Straßenspielen wie Gummitwist und Schubkarrenrennen. Außerdem tritt die Streetwork Magic Group mit dem Zauberer „Felix – Einfach verblüffend“ auf einer Bühne am Kirchplatz mit der Zaubershow „Magische Momente“ auf: um 14 Uhr, 15.30 Uhr und 17 Uhr. Hier zeigt auch die Polizei, wie man „schlauer als der Klauer“ sein kann und sein Fahrrad richtig sichert. Wie man mobil für den Frühling mit der Sonne wird, wollen die Stadtwerke vorführen. Um Koordination und Gleichgewicht sowie die Kraft der Beinmuskulatur geht es an zwei Ständen auf der Kehrstraße. Ob der nebenan angebotene Fitnesssalat nun vorher nötig ist oder nachher genossen werden soll, bleibt jedem selbst überlassen.

Zwischen gleich drei Fitnessständen auf dem Markt am alten Lobbericher Rathaus (Fahrradergometer, Handbike und Rollstuhlbasketball) tummelt sich auch das Borussia-Maskottchen „Jünter“. Für Musik sorgt die Venrayer Joxkapelle „Göt net“, die durch die Straßen marschiert. In das Geschehen einbezogen sind neben der Marktstraße die Hochstraße und die Von-Bocholtz-Straße, denn in Lobberich hat gut die Hälfte der teilnehmenden Firmen und Institutionen ihre Stände aufgebaut. Auf der unteren Hochstraße wird „buntes Markttreiben“ herrschen. „Hier gibt es alles, was der Mensch brauchen kann, aber im normalen Geschäft nicht findet.“ Autohändler präsentierten Neuheiten auf der Von-Bocholtz-Straße. Der TV Breyell zeigt mit seinem deutschen Meister Kai Jansen die Kampfsportart Wushu, der TV Lobberich baut eine Kleinfeldtennisanlage auf.