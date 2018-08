In Kaldenkirchen-Ost sollen Häuser an der Bahntrasse entstehen, in Hinsbeck sind bis zu 45 Wohneinheiten am Hohlweg geplant. Ein Überblick über die Bauvorhaben in der Stadt.

Nettetal. In Nettetal stehen etliche Projekte an. Gerade Neubaugebiete beschäftigen die Stadtverwaltung. „Der Bedarf an Wohnraum ist riesig“, sagt Ulrich Eckert aus der Abteilung Stadtentwicklung und -planung. Über Wohnportale kämen etliche Anfragen herein, besonders für Kaldenkirchen und Schaag. Neben Bauprojekten stehe aber beispielsweise auch ein Mobilitätskonzept für die gesamte Stadt auf der Agenda, sagt die Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche.

In Kaldenkirchen ist die Fläche für Neubaugebiete nahezu ausgeschöpft. Kleinere Flächen gebe es noch an Steyler Straße, Wasserstraße und Möskesweg, sagt Fritzsche. Die einzige größere Fläche sei derzeit in Kaldenkirchen-Ost an der Bahntrasse geplant. „Das ist auch wegen der Innenstadtnähe gerade für ältere Menschen interessant“, sagt Fritzsche. Einige Häuser seien bereits an der Feldstraße entstanden. Dort sei auch der Bau einer Lärmschutzwand geplant. Denn das sei die Schwierigkeit an diesem Neubaugebiet, sagt Fritzsche: der Schallschutz. „Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben und prüfen verschiedene Varianten.“

„Es soll eine Umfrage geben, wie groß der Bedarf gerade bei älteren Menschen ist.“

Susanne Fritzsche, Technische Beigeordnete, zur möglichen Einführung eines Bürgerbusses

Mit dem Beginn im Norden soll das Gebiet schrittweise in Richtung Süden ausgebaut werden. „Wir müssen schauen, ob und wie das möglich ist“, sagt Fritzsche. Angedacht ist auf dem etwa fünf Hektar großen Gebiet eine Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern. Im Norden soll es zudem Gewerbe geben. Alles soll durch Grünzüge verbunden sein, ein Spielplatz wird neu gemacht.

Am Hohlweg in Breyell könnten 40 bis 45 Wohneinheiten entstehen. Dort sollen großflächige Versickerungsmulden bei Starkregen das Hangwasser auffangen. Doppelte Baumreihen sollen dafür sorgen, dass sich versiegelte Flächen nicht zu sehr aufheizen – man müsse sich auch beim Bauen auf die Klimaveränderungen einstellen, sagt Eckert. Es soll einen Rundweg mit Bänken geben. Durch kleine Wohnhöfe soll die Atmosphäre „überschaubar und persönlich“ werden. Der Kanalbau ist ausgeschrieben, der Ausbau könnte im Spätsommer losgehen.

Auch ein Mobilitätskonzept muss erarbeitet werden

Das Neubaugebiet Krugerpfad zwischen Grefrather und Oirlicher Straße in Hinsbeck hinkt etwas hinterher. Dort entstehen rund 90 Einheiten. „Im Norden ist die Erschließung da, der Kanal noch nicht“, sagt Eckert. Die Besonderheit dort ist ein Regenrückhaltebecken, das wegen des lehmigen Bodens notwendig ist.