In allen Stadtteilen werden derzeit Wohnquartiere gebaut oder geplant. Ein Überblick.

Nettetal. In Nettetal wird an zahlreichen Stellen gebaggert und gebuddelt, gebaut oder zumindest geplant. So entsteht zum Beispiel in Lobberich im sogenannten Niedieck-Areal „quasi ein neuer Stadtteil mit bis zu 500 Einwohnern“, wie Ulrich Eckert es formuliert. Dem Nettetaler Stadtplaner und seinen Kollegen „rauchen manchmal die Köpfe, weil gerade besonders viel ansteht“, sagt er. Denn auch in anderen Stadtteilen tut sich etwas, wie unser Überblick zeigt.

Niedick-Areal in Lobberich ist bereits zu großen Teilen fertig

Während Lobberich mit dem aktuellen Niedieck-Projekt und den abgeschlossenen Bebauungen der vergangenen Jahre „ganz gut aufgestellt“ sei, sagt Nettetals Technische Beigeordnete Susanne Fritzsche, sei „in den anderen Stadtteilen der Bedarf an neuer Bebauung besonders groß“ – in Kaldenkirchen zum Beispiel. Vorzeigbare Objekte aus jüngster Zeit sind dort Studentenwohnheime und kleinere geschlossene Baulücken, neue Bebauungsgebiete sind lediglich in Planung. Woran das liegt, erläutert Eckert am Beispiel Wasserstraße: „Hier sollen langfristig 40 bis 50 Wohneinheiten entstehen, doch wir haben mehrere Grundstückeigentümer, da müssen wir noch auf ein einheitliches Konzept kommen.“

Ursprünglich war um die Wasserstraße auch ein Neubaugebiet geplant, um mit Wohnraum für Mitarbeiter auswärtige Firmen ins nahegelegene Gewerbegebiet Venete zu locken. Doch Venete liegt brach, der Bedarf an Wohnraum ist auch so vorhanden. Weshalb am anderen Ende Kaldenkirchens ebenfalls ein Baugebiet entstehen soll. Die „Rahmenplanung Kaldenkirchen Südost“ sieht zwar nahe Ochsenpfuhl zwischen Bahntrasse und Straße Zur Lärche Neubauten vor, aber laut Eckert sind noch „grundsätzliche Fragen“ abzuklären – Lärmschutz an der Bahntrasse etwa und die Entwässerung im Einzugsbereich des Königsbaches.

An der Steyler Straße wird bereits an der Wohnanlage mit zehn Mietwohnungen der Baugesellschaft Nettetal gearbeitet. Der Rohbau steht schon fast, einzugsfertig soll alles im Frühjahr sein. Als nächstes Vorhaben hat die Baugesellschaft kürzlich ein Bauprojekt an der Buschstraße mit bis zu fünfzehn Wohneinheiten angekündigt.

Stadt hofft vor allem auf Zuzüge von außerhalb

Fast schon in den Startlöchern stehen die Bagger in Breyell am Hohlweg, wo ein Neubaugebiet mit bis zu 45 Wohneinheiten auf der Ackerfläche Richtung Kaldenkirchen entstehen soll. Eckert rechnet damit, dass noch 2017 losgelegt wird – mit einer Einschränkung: „Baufirmen haben die Auftragsbücher voll, es boomt in der Region. Mitunter ist es schwierig auf Ausschreibungen hin überhaupt Bewerbungen zu bekommen. Das spüren auch private Investoren in den Baugebieten“, sagt er.