Kaldenkirchen. Für Familien mit Kindern hat das Nettebad-Team wieder ein Ferienprogramm organisiert. Dieses Mal kann der Nachwuchs einen Tauchschein erlangen. Neu im Programm ist der Kursus zum Junior-Rettungsschwimmer.

Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren können vom 25. bis 29. Juli im Nettebad einen weltweit anerkannten Tauchschein erlangen. Mit dem „Junior Open Water Diver“ dürfen Kinder in Begleitung eines zertifizierten Erwachsenen in offenen Gewässern tauchen. Von Dienstag bis Samstag, 10 bis 11.30 Uhr, ergründen die Teilnehmer mit Tauchlehrer und Ausrüstung die Tiefen des Kaldenkirchener Hallenbades. Sie üben das Schwimmen mit Flossen, Zeichensprache sowie den Umgang mit Maske und Schnorchel. Höhepunkt ist das Tauchen mit Ausrüstung. Vor jeder Stunde gibt es ein Frühstück. Der Tauchkursus kostet 75 Euro inklusive Eintritt, Frühstück und Zertifikat. Flossen, Schnorchel und Brille können im Hallenbad erworben oder mitgebracht werden. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Vom 15. bis zum 18. August können sich Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren zum Junior-Rettungsschwimmer ausbilden lassen. Von Dienstag bis Freitag, 10 bis 11.30 Uhr, verbessern sie ihre Schwimmtechniken, lernen sich und anderen in Not zu helfen. Neben der Theorie stehen einfache Rettungsübungen auf dem Programm. Der Kursus kostet 55 Euro inklusive Eintritt und Zertifikat. Eine Anmeldung ist erforderlich.

Für Erwachsene gibt es von 18. Juli bis 10. August ein Aquafitness-Programm: dienstags von 9.15 bis 10 Uhr beim „Aquafitness in the morning“, donnerstags bietet das Nettebad von 18 bis 18.45 Uhr Aquajogging im Tiefwasser und von 19 bis 19.45 Uhr Aquagymnastik im Flachwasser (auch für Nichtschwimmer geeignet) an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In den Ferien öffnet das Bad dienstags bis freitags 7 bis 21 Uhr, am Wochenende 9 bis 17 Uhr. Montags und an Feiertagen bleibt es geschlossen. Näheres unter Ruf 02157/875878 oder im Internet.