Viersen. „Ich singe den ganzen Tag, mir fällt das schon gar nicht mehr auf“, erzählt die neunjährige Carla. Dann doch am besten gleich in einen Chor, hat sie sich wohl gedacht. Und so steht sie an diesem Nachmittag in einem der Proberäume der Music Academy Viersen. Dort startet ein neuer Chor. Unter der Leitung des Musikers Marc Enners sind Kinder von sechs bis 14 Jahren eingeladen, moderne Popsongs zu proben, zu singen, aufzuführen. Carlas Freundin Helene ist auch mit dabei: „Weil ich gerne singe“ – aus welchem Grund auch sonst.

Und schon geht es los: „Auf u, auf i“, so die Ansagen von Enners, singen die Kinder die Tonleitern rauf und runter, laut und leise. „Jetzt sing ihr, als ob ihr sauer wärt“, ruft Enners. Praktisch, dass dem Chor gegenüber ein großer Wandspiegel hängt: Da kann man gleich noch Grimassen schneiden – oder sich mal eben die Haare richten.

Das Prinzip der Freude am Singen steht ganz oben

Lennart scheint sich ein wenig hinter seinem Notenständer zu verstecken. Der Zwölfjährige ist noch der „Quotenjunge“ im Chor. Er singt am liebsten englische Lieder. Früher hat er auch mal Gitarre gespielt, aber das machte ihm wenig Spaß. Charlize, zehn Jahre alt, und Mira, neun Jahre, sind schon alte Hasen in der Musikschule und in den Chören. Nach ihrem derzeitigen Lieblingslied gefragt, antwortet Mira mit „Je ne parle pas francais“. Das habe sie gerade im Radio gehört. Lang lässt sie sich nicht bitten und singt es vor. Charlize stimmt mit ein.

Nach den Aufwärmübungen geht es an das Lied „Egal“ von Lina. „Stop“, ruft Enners nach ein paar Takten, „wir fangen noch mal höher an.“ Er begleitet den Chor auf seiner Gitarre, singt auch mal mit, wenn’s nötig ist. Enners geht ganz locker mit den jungen Sängern um. Sie machen Vorschläge, mal auch ein bisschen Quatsch – Enners bleibt ganz gelassen. Das Prinzip der Freude am Singen steht eben ganz oben.

Die Music Academy Viersen hat noch einen weiteren neuen Chor für die jüngere Generation gegründet: das ist der Rock-Chor, der sich an Jugendliche und junge Erwachsene richtet. Auch hier stehen moderne Popsongs auf dem Programm. Dabei sind die Sänger beim Entwickeln der Stimmsätze zum Mitmachen aufgefordert. In jeder Stimme, sagt Marc Enners, sind seiner Erfahrung nach immer einige Sänger, die Lust dazu haben. Ihre Proben finden donnerstags von 17 bis 18 Uhr statt. Der Kids-Chor probt dienstags von 17 bis 18 Uhr. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite:

