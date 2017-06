Viersen. Am Sonntagmittag um 12:06 Uhr, verletzte sich eine 35-jährige Motorradfahrerin aus Würselen schwer. Nach Angaben der Polizei verlor sie die Kontrolle über ihr Motorrad und stürzte bei einer eigenen Bremsung, aufgrund eines, für sie nicht vorhersehbaren, Bremsmanövers eines 48-jährigen PKW Fahrers aus Diemelstadt.

Beide waren aus Richtung Dülken in Richtung Hausen, also in nördlicher Richtung unterwegs. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Venner Str. Sie wurde zur stationären Behandlung ins AKH Viersen gebracht.