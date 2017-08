Am Wochenende locken Foodtrucks, ein Grillwettbewerb und viele Bands nach Dülken. Die Geschäfte öffnen auch am Sonntag.

Dülken. Die Wurstbude und der Waffelstand haben bei Stadtfesten mittlerweile ordentlich Konkurrenz bekommen: Foodtrucks nach amerikanischem Vorbild locken mit ausgefallenen Imbiss-Variationen. Auch das Dülkener Mühlenfest setzt diesmal auf die modernen Verkaufswagen. Sechs Foodtrucks parken am Sonntag, 27. August, an der Blauensteinstraße. In den mobilen Küchen braten die Köche Steaks und setzen Pulled-Pork-Burger zusammen, bereiten Fisch- und vegetarische Gerichte zu. Ein weiterer Truck steht am Alten Markt, er wird zur Grill-Show-Bühne – dort zeigen Kinder und Erwachsene in Wettbewerben, wie gut sie mit der Grillzange umgehen können.

Bürgermeisterin Anemüller eröffnet das Fest um 19.45 Uhr

Anders als noch 2016, beginnt das 1978 erdachte Mühlenfest diesmal nicht am Freitag, sondern erst am Samstag. Zwei Party-Abende mit guten Bands zu bieten, sei finanziell nicht mehr zu stemmen, begründet Günther Kamp, Vorsitzender des Werberings Viersen aktiv. „Wir wollen uns auf den Sonntag konzentrieren und versuchen, ein breitgefächertes Programm anzubieten.“

Der Werbering organisiert das Fest gemeinsam mit dem Citymanagement der Stadt Viersen, unterstützt werden sie von Sponsoren. Wie im vergangenen Jahr gilt: „Am Samstag stehen die Zeichen am Alten Markt auf Party und Musik“, sagt Susanne Laurenz vom Citymanagement. Der Sonntag sei „Familientag“, zudem sind die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Geplant ist, dass Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) das Mühlenfest morgen etwa um 19.15 Uhr auf dem Alten Markt eröffnet. Das Bühnenprogramm beginnt um 19.30 Uhr. Zwei Bands treten auf: zuerst Randfigur, danach das Quartett Three 4 You. Die Akustik-Pop-Gruppe Randfigur spielt eigene Lieder, sie war Teilnehmer des städtischen Nachwuchs-Wettbewerbs „Young Talents“. Die Coverband Three 4 You setzt auf tanzbare Pop-, Soul- und Dancemusik. „Sie spielt die Charts rauf und runter“, sagt Laurenz.

Am Sonntag beginnt das Mühlenfest um 12 Uhr, dann öffnen die Foodtrucks. Um 13 Uhr startet das Bühnenprogramm. Gruppen der Tanzschulen Behneke und Fauth treten auf, der Karnevalsverein de Üüle schickt seine Garde und die Formation Americanos zeigt amerikanischen Square-Dance. „Sie werden das Publikum zum Mittanzen auffordern“, kündigt Laurenz an. „Mal schauen, ob sich die Dülkener bewegen lassen.“ Angela Nix von World-Gym Dülken möchte den Besuchern mit Zumba-Rhythmen einheizen. An der Kreuzung Lange Straße/Am Kesselsturm soll es ebenfalls Programm geben, „dort wollen wir die Musik spielen lassen“, sagt Laurenz. So präsentiert etwa der Dortmunder Philip M. eine Mischung aus selbst geschriebenen Liedern und Coversongs von Rock bis Pop.

Am Kesselsturm und an der Börsenstraße können sich die Kinder austoben – unter anderem beim Schubkarrenrennen und Frisbee-Zielwerfen, auf der Hüpfburg und am Mal-Stand.