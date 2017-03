Monatelange Netzstörung in Ummer

Mehrere Anwohner im Ortsteil beklagen vermehrte Ausfälle von Telefon und Internet.

Viersen. Kirsten Heinemann nimmt es mit Galgenhumor. „Dass wir jetzt gerade miteinander telefonieren können, grenzt schon fast an ein Wunder“, sagt die Viersenerin am Telefon. Denn immer wieder würde ihr Anschluss für Stunden ausfallen. „Ich kann die Person am anderen Ende nicht hören, sie jedoch mich – oder umgekehrt“, sagt Heinemann. „Gerade ein Festnetzanschluss muss doch funktionieren. Nur gut, dass ich ein Handy habe.“ Nicht weniger ärgerlich: Auch die Verbindung ins Internet falle immer wieder aus.

Kunden fühlen sich vom Netzbetreiber im Stich gelassen

Von solchen Problemen berichtet nicht nur Familie Heinemann, sondern auch andere Bewohner in Ummer, dem kleinen Ortsteil im Süden der Stadt. Demnach treten Netzstörungen unregelmäßig aber sehr häufig auf. „Seit rund einem Jahr haben wir wiederholt Störungen bei Unitymedia gemeldet“, sagt Anwohner Klaus Spira. Viele Kunden fühlen sich vom Kabelnetzbetreiber mit Sitz in Köln allein gelassen. Denn obwohl schon mehrfach Techniker bei den Kunden zu Hause gewesen sind, bestehen die Probleme laut Anwohner weiterhin.

„Fünfmal haben schon Techniker den Router und die Anschlüsse überprüft“, erzählt Kirsten Heinemann. „Doch nie haben sie einen Fehler gefunden.“ So auch bei Familie Spira: „Der Monteur meinte, dass der Grund der Störung außerhalb des Hauses liegen muss“, sagt Klaus Spira. Auf Anfrage räumt Unitymedia ein, dass es zu mehreren Störungen in dem Bereich der Straße Gerretsfeld gekommen sei.

Techniker waren vor Ort, konnten den Fehler aber nicht beheben

„Diese Störungen entstehen durch elektromagnetische Einstrahlungen, die beispielsweise durch ein schlecht abgeschirmtes Kabel oder andere Komponenten wie Verbinder, Verteiler oder Kabeldosen hervorgerufen werden“, erklärt Pressesprecher Helge Buchheister. Dabei müssten die Verursacher nicht unbedingt beim Kunden verbaut sein, sondern können sich auch in der unmittelbaren Nachbarschaft befinden. Über Überwachungssysteme könne Unitymedia zwar Einstrahlungen meist relativ genau eingrenzen und beheben, doch häufig müsse zusätzlich auch ein Techniker rausfahren, um die Störung zu lokalisieren und um beispielsweise ein Kabel oder eine Kabeldose auszutauschen.

„Es ist sehr schwierig, eine Einstrahlung zu finden, wenn die Störung unregelmäßig auftritt“, sagt Buchheister. Wenn der Techniker vor Ort sei und keine Störung mehr finde, könne er die Ursache auch nicht lokalisieren. In Ummer sind laut Anwohner die Verbindungsschwierigkeiten war nicht dauerhaft, aber dafür sehr häufig. „Fast jeden zweiten Tag habe wir Probleme“, erklärt Klaus Spira. Viele Anwohner hätten schon resigniert und würden gar nicht mehr jede Störung melden, erzählt Kirsten Heinemann. Der Frust ist sehr groß in dem kleinen Ortsteil. „Ewigkeiten hängt man in der Wartschleife und muss den Mitarbeitern im Call-Center das Problem jedes Mal aufs Neue erklären“, sagt sie.

Laut Unitymedia haben Techniker zuletzt Einstrahlungen in Ummer eliminiert, noch aber seien nicht alle Störungsmeldungen bearbeitet. Vorgestern funktionierte bei Familie Heinemann für mehrere Stunden der Telefonanschluss mal wieder nicht.