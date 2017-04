Modellflieger verletzt Mann schwer

Der 47-jährige Dülkener musste nach dem Unfall in eine Spezialklinik eingeliefert werden.

Nettetal. Nach dem Modellflugzeug-Unfall auf dem Flugplatz in Nettetal-Breyell sitzt der Schock bei den Mitgliedern des Modellflug-Clubs (MFC) Grenzland tief. „In der 42-jährigen Geschichte unseres Vereins haben wir so etwas noch nicht erlebt“, sagte Vorstandsmitglied Hans Arnold Paulsen gestern. „Dass so etwas möglich sein könnte, war für uns bislang unvorstellbar. Das ist eine absolute Katastrophe“, so Paulsen.

Am Tag zuvor war es gegen 13.40 Uhr auf dem Flugplatz für Modellflugzeuge am Driesenweg zu einem dramatischen Unglück gekommen. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte ein Segelflieger über dem Gelände ab und traf einen 47-jährigen Dülkener. „Ein paar Vereinsmitglieder leisteten sofort Erste Hilfe“, sagt Hans Arnold Paulsen. Wenige Minuten später seien die alarmierten Rettungskräfte eingetroffen. Ein Sanitäter habe dann festgestellt, dass dem Unfallopfer vor Ort nicht ausreichend geholfen werden konnte. Nach einer ersten Behandlung im Rettungswagen wurde er aufgrund der Schwere seiner Verletzungen im Gesicht und am Kopf mit einem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik in Düsseldorf eingeliefert. Nach Aussagen der Polizei bestand für den Verletzten jedoch keine Lebensgefahr.

Den Unfall-Hergang kann sich Hans Arnold Paulsen bislang nicht erklären. Segelflieger würden mit Hilfe eines rund 20 Meter langen Seil mit einem Miniatur-Motorflugzeug verbunden, welches den Segler dann in die gewünschte Höhe bringt, wo er dann ausgeklinkt wird. Beide Flugzeuge werden unabhängig voneinander per Funkanlage gesteuert.

Gegen den Seglerpiloten wurde Anzeige erstattet

Die beiden Männer, die das Motorflugzeug und den Segelflieger an diesem Sonntag steuerten, waren laut Paulsen erfahrene Piloten. Wie es dazu kam, dass der Segler, der rund drei Kilogramm wiegt und eine Spannweite von etwa drei Metern hat, außer Kontrolle geriet, darüber gebe es bislang keine Erkenntnisse. „Da werden wir nachforschen“, so Paulsen. Auch rechne der Nettetaler Verein damit, dass die Luftaufsichtsbehörde Kontakt mit dem Modellflug-Club aufnehmen wird. Alle drei Beteiligten – sowohl die Piloten, als auch das Unfallopfer – sind MFC-Mitglieder. Paulsen geht davon aus, dass sich am Sonntag alle an die auf dem Flugplatz geltenden Sicherheitsvorschriften gehalten haben. „Die Sicherheit ist bei uns Thema Nummer eins, deshalb gibt es unter anderem auch Flugleiter auf unserem Platz“, sagt er. Deshalb sei seine Vermutung, dass vor dem Start der Flieger in Ordnung gewesen sei.

Das Flugzeug wurde von der Polizei nicht sichergestellt. Noch am Sonntag führte sie jedoch Befragungen auf dem Flugplatz durch. Gegen den Piloten des Segelfliegers nahm sie von Amtswegen her Anzeige auf. Der Verdacht lautet auf Körperverletzung. Ein Polizeisprecher betonte jedoch, es sei ein „unglücklicher Fall, dass jemand genau dort steht, wo der Flieger herunterkommt“.