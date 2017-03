Mehr Platz für die Verwaltung

Vier Varianten für ein neues Rathaus-Gebäude standen zur Wahl – die Steegerstraße gewann.

Lobberich. Ein Konzept für ein weiteres Rathaus-Gebäude an der Steeger Straße muss her: Diesen Auftrag haben die Mitglieder des Hauptausschusses einstimmig der Stadtverwaltung erteilt. Sie folgten damit deren favorisierten Vorschlag, um den Platzmangel im Lobbericher Rathaus zu bekämpfen.

Im vor 18 Jahren errichtetet Rathausgebäude am Doerkesplatz ist es nämlich derart eng geworden, dass 32 Mitarbeiter sogar ausgelagert werden mussten. Jugendamt und Integrationsrat sind am Doerkesplatz 1 untergebracht, sechs Kollegen vom Fachbereich Kultur und Schule arbeiten am Doerkesplatz 3. Seit 2016 Jahr hat die Verwaltung zudem für 16 Mitarbeiter Räume in der früheren Volksbank an der Niedieckstraße angemietet. Doch das reicht langfristig nicht.

Die Überlegungen erläuterte Bürgermeister Christian Wagner. „Kurze Wege sind uns weiterhin wichtig. Die Bürger sollen zentral alle Ansprechpartner erreichen“, sagte er. Aus diesem Grund sei auch damals ein Rathausgebäude errichtet worden, um alle Dienstleistungen zu bündeln. Dies sei nicht nur Service für die Bürger, sondern vereinfache auch die Arbeit und den Austausch der Fachbereiche. Die Anmietung externer Räume – pro Jahr kostet dies die Stadt rund 100 000 Euro – sei Wagner zufolge nicht dauerhaft möglich.

„Wir brauchen rund 1000 Quadratmeter Fläche, müssen mindestens 45 Arbeitsplätze schaffen“, sagte Wagner. Dazu stellte die Verwaltung im Hauptausschuss vier unterschiedliche Varianten vor.

Neues Gebäude im Innenhof

Die Firma Frauenrath, ebenfalls Besitzer des Rathausgebäudes am Doerkesplatz, hat der Verwaltung vorgeschlagen, den Parkplatz zwischen Rathaus und Sparkasse zu bebauen. Darauf könnte ein viergeschossiges Objekt auf Stelzen errichtet werden. Laut der Technischen Beigeordneten Susanne Fritzsche wäre dies aber relativ teuer. Zudem würden viele der vorhandenen Rathaus-Büros künftig im Schatten liegen. Auch eine andere Nutzung wäre schwer vorstellbar.

Anbau am Bauhof

Bei der Realisierung des Baubetriebshofes hat die Verwaltung einen Anbau für die Verwaltung mitausgeschrieben. Rund 70 Menschen könnten darin arbeiten. Als Entree für Lobberich wäre dies für Fritzsche „städtebaulich reizvoll“. Ein großes Manko wäre aber die Entfernung zum Rathaus am Doerkesplatz. Renate Dyck (SPD) hätte diese Lösung favorisiert, signalisierte aber, sich anderen Ideen nicht zu verschließen.

Anmietung Altes Rathaus

Auch dagegen spricht laut Fritzsche die Entfernung zum Rathaus in Lobberich, die nur mit dem Auto zu überbrücken sei. Zudem sei das Objekt nicht barrierefrei.

Neubau an der Steegerstraße

Die Siegervariante: Östlich des Verbindungswegs zwischen Doerkesplatz und Steegerstraße könnte ein Komplex aus zwei separaten Gebäuden errichtet werden, die von einem Investor und für die Fraktionsbüros sowie von der Verwaltung genutzt werden. „Dieses Objekt könnten wir mieten oder auch erwerben“, sagte Fritzsche. Neben der kurzen Entfernung zum aktuellen Verwaltungssitz sei die spätere Vermarktung etwa für Wohnungen ein Vorteil.