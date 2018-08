Das Citymanagement ist zufrieden: „Mediterrane Nacht“ und „Moonlight Shopping“ lockten viele Besucher nach Viersen. Ausnahmsweise durfte bis 1 Uhr nachts gefeiert werden.

Viersen. Das sommerlich warme Wetter hat am Samstagabend zahlreiche Besucher auf den Alten Markt in Viersen-Dülken gelockt, die essen, trinken und das Ambiente genießen wollten. Auch „Moonlight Shopping“ war möglich. In diesem Jahr fand bereits die zehnte „Mediterrane Nacht“ statt, und sie erfüllte alle Erwartungen. „Wir haben in diesem Jahr etwa 25 Bierbank-Garnituren und ebenso viele Stehtische aufgestellt, und bereits vor 17 Uhr waren alle Plätze belegt“, freute sich Christiane Brühl vom Viersener Citymanagement. Dabei begann das Fest offiziell erst um 18 Uhr. Und: Die Organisatoren hatten eine besondere Genehmigung der Stadtverwaltung: „Es kann bis 1 Uhr getanzt werden, wir haben den Schluss nochmals eine Stunde nach hinten geschoben.“ Sonst war meistens um Mitternacht Feierabend.

„Der große Andrang ist ja auch kein Wunder – bei dem Wetter. Es ist super, wie in Italien.“

Concetta Cillufo, Ristorante San Marco

Auch Concetta Cillufo, Inhaberin des Ristorante San Marco, ist sehr zufrieden mit dem Andrang. „Es ist ja auch kein Wunder – bei dem Wetter. Es ist super, wie in Italien.“ Cillufo gehört zu den Gastronomen, die im Jahr 2009 beschlossen, in Dülken eine italienische Nacht zu veranstalten. Nach mehreren erfolgreichen Veranstaltungen wurde das Angebot erweitert, andere am Markt ansässige Gastronomen aus anderen Ländern beteiligten sich. So wurde aus der italienischen eine mediterrane Nacht, in der auch spanische und griechische Spezialitäten angeboten werden.

Neben den Restaurants und Eiscafés am Alten Markt gibt es viele Buden, die Essen und Getränke anbieten. An den Stehtischen wird gelacht und getanzt, die Stimmung ist gut. „Wir alle möchten den Menschen hier ein Stück unserer Heimat bringen“, sagt Cillufo.

Musikalische Untermalung mit italienischer Live-Musik boten ein Adriano Celentano-Double sowie das Duo Fortuna, das an diesem Abend jedoch als Trio auftrat. Dazu kamen Flamenco- und Zumba-Vorführungen. „Viele helfende Hände haben den Platz heute in eine Piazza verwandelt“, erklärte Bürgermeisterin Sabine Anemüller (SPD) bei der offiziellen Eröffnung und forderte die zahlreichen Gäste auf: „Lassen Sie’s knallen, die ganze Nacht.“ Die Ortsbürgermeisterin von Dülken, Simone Garz (CDU), schloss sich an: „Haben Sie Spaß, essen und trinken Sie. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen in dieser schönen Sommernacht.“

Simone und Rainer Blix sind aus Nettetal gekommen und zum ersten Mal bei der Mediterranen Nacht. „Wir haben schon viele Feste hier auf dem Platz mitgemacht, er hat Flair, es ist immer eine schöne Atmosphäre.“ Auch an diesem Abend sei es schön, der Service stimme, die Stimmung sei gut, sehr gelöst: „Die Gastronomen haben sich alle Mühe gegeben, der Platz hat heute Abend wirklich einen mediterranen Charakter.“

Es sei eine tolle Initiative, ein Geschenk, an dem die Gäste teilhaben dürften: „Man sieht, dass andere Kulturen sehr bereichern können, der Abend heute zeigt ein tolles Lebensgefühl.“ Und Rainer Blix ergänzt: „Hier herrscht ein Flair, das wir aus Italien kennen.“ Es sei gelungen, Italien und Spanien nach Dülken zu holen.