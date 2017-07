Der Unbekannte soll dem Jungen Geschenke versprochen haben. Polizei bestätigt den Fall.

Nettetal. Ein unbekannter Mann hat vorgestern in Nettetal einen vierjährigen Jungen angesprochen und ihm Geschenke versprochen. Der Unbekannte soll wie Batman ausgesehen haben. Der Vater des Kindes erstattete Anzeige bei der Polizei.

Ereignet hat sich der Vorfall an der Hein-Nicus-Straße am Montag gegen 16.30 Uhr, wie die Polizei bestätigte, die am Abend hinzugezogen worden war. Der Mann sprach den Jungen demnach aus einem Auto heraus an. Dies hat eine Nachbarin beobachtet. Die Polizei vernahm sie als Zeugin.

Der Vater berichtet von einem weiteren Fall

In einem sozialen Netzwerk beschreibt der Vater des vierjährigen Jungen, was geschah – und dass eine aufmerksame Nachbarin eingegriffen habe, als sie den Jungen an dem Auto stehen sah: „Das Auto hielt ca. zwei bis drei Minuten neben unserem Kind und hat ihm Geschenke versprochen. Eine aufmerksame Nachbarin hat dies zufällig (Gott sei Dank) mitbekommen und da ist das Fahrzeug weggefahren (. . .) Nachdem wir mit unserem Kind gesprochen haben, hat er uns gesagt, dass der Mann sehr ,nett’ war und wie ,Batman’ aussah.“

Der Vater beschreibt in dem Online-Forum auch, dass es wohl einen weiteren Vorfall mit einem Sechsjährigen gegeben haben soll. Dieser Junge sei aber sofort weggelaufen. Er habe allerdings sagen können, dass der Mann am Steuer des Autos geschminkt gewesen sei. Den Vorfall mit dem Sechsjährigen bestätigte die Polizei nicht. Für das Auto liegt nur eine vage Beschreibung vor: Es soll sich um einen hellen, goldbraunen Wagen gehandelt haben, vermutlich ein Kombi.

Der Beitrag des Vaters verbreitet sich rasend schnell im Internet

Die Warnung des Vaters vor dem Mann im Batman-Kostüm verbreitete sich rasend schnell: Bis zum Dienstagabend wurde sein Beitrag fast 1500 Mal geteilt.

In sozialen Netzwerken tauchen in regelmäßigen Abständen Beiträge auf, in denen jemand davor warnt, dass Kinder aus einem Auto heraus angesprochen werden. Meist ist es dann ein weißer Kastenwagen. Diese Beiträge lassen sich jedoch nie zu jemandem zurückverfolgen, der das Ganze tatsächlich erlebt hat. Solche Internet-Falschmeldungen werden als „Hoax“ bezeichnet. Nachfragen bei den Polizeidienststellen ergeben regelmäßig, dass keine Anzeige vorliegt.

Das ist in diesem Fall anders: Die Polizei bestätigt die Anzeige und die Zeugenvernehmung.

Sollte es weitere Zeugen für den Vorfall geben oder jemand einen gleich gelagerten Vorfall beobachtet haben – die Polizei in Viersen nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02162/3770 entgegen.