Im Juli haben Nicki und Conner Keßeler aus Schiefbahn ihre große Rundreise durch Kanada und die USA begonnen. Die WZ berichtet regelmäßig über ihre Route, die sie derzeit über den Alaska Highway führt.

Kanada/Schiefbahn. Einige Tage hielten sich die Keßelers in Prince George auf, einem wichtigen Zentrum für den großen und dünn besiedelten Norden British Columbias. Der Pick Up mitsamt der aufgesetzten Wohnkabine stand zuletzt kostenfrei auf einem Parkplatz von „Walmart“. Conner, der vor seiner Ausbildung als Erzieher das Schreiner-Handwerk erlernt hatte, war in seinem Element: In Baumärkten deckte er sich für seine Bastel- und Werktage ein – angefangen von hölzernen Balken über Fußleisten bis hin zu Solarmodulen für den Camper.

WZ-Serie: Die Reise ihres Lebens

Das Ziel war der Alaska-Highway, der dann auch über den Highway 97 wenige Tage später mit der Start-Etappe von Dawson Creek aus erreicht wurde. Dieser bekannte Highway ist 1422 Meilen lang (etwa 2300 Kilometer), führt von Dawson Creek in British Columbia nach Delta Junction im US-Bundesstaat Alaska. Der Highway entstand 1942 in einem Kraftakt. Die Amerikaner förderten aus militärischen Gründen diese neue Festlandverbindung, übernahmen die Kosten des Straßenbaus, Kanada gab das Material dazu. Über 11 000 Soldaten und 16 000 Zivilisten arbeiteten daran. Auch später wurde die anfängliche Schotterpiste in dieser Wildnis nach und nach ausgebaut.

Übernachtet haben die zwei Weltenbummler bislang größtenteils auf Campingplätzen, wovon einige von Indianern geführt wurden. Während Conner genug zu tun hatte, blieb zunächst für Nicki relativ wenig Zeit zur Entspannung, sie richtete die mobile Unterkunft etwas wohnlicher ein.

„Manchmal war es zu ruhig, ich brauche einen gewissen Stress, um etwas mit mir anfangen zu können“, berichtete sie. Die Ups und Downs mit den kleineren Meinungsverschiedenheiten gehören nun einmal dazu. So, als sich die Beiden nicht immer einig waren, welche genaue Route sie bis zum Alaska-Highway einschlagen sollten. Und es gehörte hin und wieder auch dazu, dass man sich abends einige Dosen Budweiser, für etwa vier Euro die Büchse, genehmigte, um dann am nächsten Tag wieder die Weiterfahrt anzutreten. Die Dispute waren dann schnell vergessen.

Mücken und Wespen, aber noch keine Bären und Bisons

Weniger mit den einheimischen Menschen als vielmehr mit der Fauna fanden bislang in der bizarren Wildnis die meisten Begegnungen und „Kontakte“ statt. Neben der schon erwähnten Mücken- und Insektenplage, den Libellen gehörten unzählige Wespen dazu, die am Camper die toten Insekten verspeisten. Das Wohnmobil sah teilweise wie ein rot-grün gepunktetes „Wespen-Restaurant“ aus. An größeren Tieren wurden bisher auf dieser Strecke vor allem Rehe und Weißkopfseeadler gesichtet. Bären, Bisons oder Elche waren zunächst nicht auszumachen, obwohl sie in kleineren Supermärkten auf zahlreichen Aufklebern und Magneten zu sehen waren. Sogar Schilder mit der Aufschrift „Wir haben den Alaska-Highway überlebt“ wurden angeboten. So weit waren die Zwei aber noch nicht.