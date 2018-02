Lehrerin Manuela Dallner nimmt die Urkunde und die Prämie in Höhe von 100 Euro von Sarah Rütten und Dieter Hackstein, den Vertreter des Tönisvorster Karnevalskomitees, bei der kleinen Feierstunde in der Gaststätte Boves freudestrahlend entgegen. „Damit haben wir nicht gerechnet“, sagt die Lehrerin. Die Urkunde werde in der Vitrine der Grundschule, in der schon einige Sportpokale stehen, einen Platz bekommen – und das Geld komme in den Karnevalstopf fürs nächste Mal. „Wahrscheinlich werden wir es nicht schaffen, jedes Jahr mitzuziehen, dafür ist der Aufwand doch zu groß“, weiß die Mitorganisatorin.

Bei den Wagen gewann die Rheinische Landjugend den ersten Preis. Als olympische Wintersportler verkleidet zogen die Jugendlichen in einem toll dekorierten Pistenwagen mit. Den zweiten Platz teilen sich in diesem Jahr das Michael-Ende-Gymnasium, das dem Zug 111 Zauberlehrlinge in Form von Harry Potter und Hermine bescherte, und die Gruppe „Darios Leute“, die sich selbst einen großen goldenen Oskar verliehen hatten. „Ob laut oder leise, wir verleihen uns unsere eigenen Preise“ war das Motto, unter dem junge Menschen in feinen Anzügen und edlen Abendkleidern durch St. Tönis zogen.

Bei aller Freude über die vielen Teilnehmer und die originellen Kostüme mischt sich für Dieter Hackstein auch ein Wermutstropfen in den Rückblick auf den Tulpensonntagszug. „Es ist so schade, dass es immer mehr Jugendliche gibt, die durch ihr Verhalten die Zukunft des Karnevals in Gefahr bringen“, sagt Hackstein – und spielt damit auf viele stark alkoholisierte und einige aggressive Zaungäste an.

Vier Stunden hatte der närrische Umzug diesmal gedauert, weil Polizei und Rettungskräfte immer wieder Jugendliche aus den Zuschauerreihen holen musste und der Zug dadurch jedes Mal unterbrochen wurde. „Wir können die Sicherheitsauflagen finanziell und personell schon jetzt kaum noch erfüllen“, sagt Hackstein. Wenn es weitere Verschärfungen gebe, könnte das TKK irgendwann gar keinen Karnevalszug mehr in St. Tönis organisieren.