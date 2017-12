Die CDU-Senioren-Union plant eine neue Veranstaltungsreihe. Unter anderem soll berichtet werden, wie es nach dem Krieg

Kreis Viersen. Die Senioren-Union des Kreises Viersen plant eine Veranstaltungsreihe unter dem Motto „Zeugen der Zeit berichten“. Der Tönisvorster Reinhard Maly, Kreisvorsitzender der Senioren Union, der die Idee dazu hatte, sucht geeignete Partner in der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik sowie in Heimatvereinen, Stadt- und Kreisarchiven, die mithelfen können, das Vorhaben in die Tat umzusetzen.

„Nur wer die Vergangenheit kennt, kann die Gegenwart verstehen“ – dieses Wort von August Bebel bringt es auf den Punkt: „Wir Älteren haben die Aufgabe, nachfolgenden Generationen unsere persönlichen Erfahrungen aus der Vergangenheit weiterzugeben“, sagt Reinhard Maly. „Wer weiß denn von den Jüngeren wirklich, wie das war mit dem Kriegsende am Niederrhein, mit den Wirtschaftswunderjahren oder dem Aufbau eines Vereinten Europa, wie es heute von einigen leider schon wieder in Frage gestellt wird?“

Zeitzeugen werden also gesucht. Mit ihnen soll es öffentliche Veranstaltungen in Abstimmung mit den Schulen geben, auf denen sie berichten und sich anschließend befragen lassen können. Themen für die Veranstaltungsreihe könnten sein: Kriegsende und die Folgen am Niederrhein, das Wirtschaftswunder und die Aufbaujahre, Kalter Krieg, Kuba-Krise und Bau der Mauer, Kommunale Neugliederung im Kreisgebiet, Gründung der Stadt Tönisvorst, Fall der Mauer und Wiedervereinigung und ganz aktuell: Perspektiven für Land, Kreis und Stadt Tönisvorst.

Wer Zeitzeuge sein möchte, kann sich melden per E-Mail an reinhard.maly@gmx.de oder per Fax: 02156/972308.