Christian Pakusch, Vorsitzender der Willicher Grundstücksgesellschaft, hat die Geduld mit dem Investor verloren.

Willich. Der Stadtflüsterer hatte es jüngst schon bemerkt: Die Bauarbeiten am alten Wasserwerk im Gewerbepark Stahlwerk Becker laufen schleppend – höflich ausgedrückt. Tatsächlich haben manche Beobachter den Eindruck, dass nach einigen Abbauarbeiten alter Anlagenteile im Inneren des Gebäudes nichts mehr passiert. Nur ein einsamer Sandhaufen vor der Tür kündet davon, dass das bröckelnde Denkmal bis zum nächsten Jahr zum hochmodernen Bürohaus umgebaut werden soll. Oder besser: werden sollte. Denn die Verantwortlichen bei der Stadt Willich sind so langsam am Ende ihrer Geduld angekommen.

„Die Entwicklung zeigt, dass dort rein gar nichts passiert“, sagt Christian Pakusch, Aufsichtsratsvorsitzender der Willicher Grundstücksgesellschaft (GSG). Und er macht darauf aufmerksam, dass man der Investorengesellschaft (Denkmal Wasserwerk Willich GmbH) Fristen zur Umsetzung ihrer Pläne gesetzt habe. Da diese nicht eingehalten werden, regt er nun eine Rückabwicklung des Kaufes an.

2013 hatte die GSG das Denkmal schon einmal zurückgekauft, weil ein Investor mit seinen Plänen nicht zu Potte kam. Wieso das derzeit der Fall ist, kann Pakusch nicht beantworten: „Es kann ja gute Gründe dafür geben, aber dann muss man sie uns auch mitteilen.“ Die GSG müsse jetzt reagieren – schon allein, um die eigene Glaubwürdigkeit nicht zu verlieren. Denn der Umbau des Wasserwerks sei ein Leuchtturmprojekt für den Gewerbepark.

Willy Kerbusch als Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft überlegt mögliche Modalitäten für einen Rückkauf. „Ich möchte eine Lösung mit dem Eigentümer herbeiführen“, betont er.

Möglicherweise macht es aus Sicht der Stadt Willich ja Sinn, die Planung und die schon erteilte Baugenehmigung zu übernehmen und an einen anderen Investor weiterzugeben. Besagte Planung stammt von einem Krefelder Architekturbüro. Sie sieht vor, das eindrucksvolle denkmalgeschützte Gebäude nach der Sanierung zum modernen Bürohaus mit einer Fläche von 916 Quadratmetern zu machen. Auch einen Personenaufzug soll es geben.

In seiner Sitzung am Donnerstag wird sich der Aufsichtsrat der GSG mit dem möglichen Rückkauf befassen.