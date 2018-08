Das Seniorenbüro Tönisvorst ist in seine renovierten Räume im Mertenshof gezogen. Die Übergangszeit der Alter-nativen in Wohncontainern ist nach 19 Monaten vorbei.

St. Tönis. Im Januar 2017 gab es Schnittchen und Kuchen, Kaffee und Sekt. Das Tönisvorster Seniorenbüro der „Alter-nativen“ stieß auf sein gemütliches mobiles Übergangs-Café an, eingerichtet in fünf Wohncontainern am Pastorswall. Der Umzug war notwendig geworden, weil das angestammte Domizil der Begegnungsstätte im benachbarten Mertenshof geräumt werden musste: Dort begann die Umbauphase.

Auf die neuen Räume nach dem Auszug aus der Remise war Sozialpädagogin Elke Schwetlik, Leiterin des Cafés, damals schon „sehr gespannt“.

Der Zeitsprung ist nun geschafft. 3. August 2018, 19 Monate später: Kuchen und Herzhaftes auf großen Tellern, kühles Wasser füllt Gläser, Kaffee die Tassen. Das Seniorenbüro feiert seine Heimkehr in den Mertenshof. Und die Gäste, die trotz der Vormittagshitze vorbeikommen, sind begeistert: „Sehr schön geworden!“ „Wunderbar!“ Und: „Danke für die Einladung!“ Nicht nur Peter Pliester, Vorsitzender der Alter-nativen, freut sich sichtlich über den Zuspruch.

„Eine schöne neue Heimat“, gratuliert ihm Peter Siegel vom Stadtkulturbund, der sich ebenfalls unter die vielen Gäste mischt. Sigrid und Rolf Schumacher kommen mit Orchideen und freuen sich über die belebte Nachbarschaft.

In der modernen weißen Küche werden Getränke vorbereitet – alle Hände voll zu tun, denn gegen halb eins sind fast alle Sitzgelegenheiten genutzt. Nur die Sofas in der Bibliotheksecke sind noch frei. Freunde, Nutzer und Mitglieder des Seniorenbüros beweisen geteilte Freude über das neue Vereinskapitel. Die Treue zu den Alter-nativen hat sich auch in der Übergangszeit nicht abgenutzt. Die Zahl der Mitglieder, also der Förderer des Vereins, ist auf 140 gestiegen.

Bohrgeräusche aus den Nachbarwohnungen legen sich kurz über die Dankesrede von Peter Pliester. Noch ist nicht alles perfekt, aber wohnlich, hell und möbliert. Zwar gelangt man über ausgelegte Schalbretter vom Innenhof und vom Pastorswall her in die neuen Räume. Hier und da muss noch eine Lampe angebracht werden. Und „die Lautsprecheranlage tut’s noch nicht“. Aber Peter Pliester, Elke Schwetlik und ihre Kollegen und Ehrenamtler führen heiter durch das neue Begegnungs-Quartier - 120 Quadratmeter inklusive Küche.

„Die Helfer haben sich übertroffen – bei Umzug, Einrichtung und Vorbereitung“, dankt Pliester vielen namentlich. Am 30. Juni wurden die Container geschlossen. Eineinhalb Wochen verschlang die Packzeit. Es war ein Umzug „mit Sackkarre und Muskelkraft. Auch Armin Rentmeister gehörte zu denen, die tatkräftig mit anpackten. „Wir sind wieder zu Hause“, sagt er.

Die Außenterrasse muss noch fertiggestellt werden. Eine Trennwand mit Flügeltüren wird innen als Raumteiler noch eingebaut. Aber die Angebote laufen wieder: Sprachkurse, Gedächtnistraining, Computerclub, Gesellschaftsspiele, Nachmittagscafé - Bewährtes unter neuer Anschrift: Pastorswall 11.