Der Verein „KuKt“ ist aus einem interkulturellen Kunstprojekt entstanden. An der Peterstraße soll es nun dauerhaft ein Angebot geben.

Willich. Begonnen hat alles mit dem interkulturellen Kunstprojekt „Art.together“. Dabei malten Einheimische und Flüchtlinge gemeinsam, beschäftigten sich mit bildender Kunst. Das Projekt endete im vergangenen Dezember. „Das fanden wir schade und haben überlegt, etwas Eigenes zu machen“, sagt Heinrich Becker (66). Nun, acht Monate später, hat sich einiges getan.

Zunächst wurde ein Verein gegründet: „KuKt – internationaler Kunst- und Kulturtreff in Willich“, dessen Vorsitzender Becker heute ist. Und mit einem Ladenlokal an der Peterstraße wurde ein Ort gefunden, an dem sich kunst- und kulturinteressierte Bürger treffen und sich austauschen können. Am Samstag ist dieser Ort eröffnet worden.

„Wir freuen uns über weitere Unterstützung und stellen unsere Räume gern jedem zur Verfügung, der etwas im kulturellen Bereich anbieten möchte.“

Heinrich Becker, Vorsitzender des Vereins „KuKt“

„Wir haben den Ansatz erweitert“, erklärt Karstjen Schüffler-Rohde (61), die Schriftführerin: „Die Leute müssen nicht zwingend Künstler sein, sollen aber Interesse an einem kulturellen Ansatz haben.“ Es solle eine Begegnungsstätte entstehen, die Raum für Musik und bildende Kunst, aber auch für Diskussionsabende bietet. Ein offener Treff, der zum Kommunizieren einlade, ergänzt Becker.

Am Programm wird noch gearbeitet. Sicher ist, dass es ab Mitte September an drei Nachmittagen (Montag bis Mittwoch) ein festes Angebot geben wird. Der Kunstkurs am Mittwoch ist schon fast ausgebucht, so dass es vielleicht einen zweiten geben wird. Zusätzlich bietet Becker montagvormittags zwischen 10 und 12 Uhr Hilfe rund um Smartphone- und Tablet an. „Wir freuen uns über weitere Unterstützung und stellen unsere Räume gern jedem zur Verfügung, der etwas im kulturellen Bereich anbieten möchte: Lesungen, Zeichnen, Musizieren“, sagt Becker.

In den nächsten Wochen werde ein Plan erstellt. „Es ist wichtig, dass wir jetzt ein regelmäßiges Angebot haben, um eine verlässliche Größe zu werden“, betont Schüffler-Rohde. Der Verein hat 23 Mitglieder. Bei der Eröffnung haben viele Besucher ihre Unterstützung zugesagt.

Viele der Gäste und Mitglieder sind begeistert von dem Projekt

Nesrin Mahmoud (49) ist seit drei Jahren in Willich. Sie stammt aus Syrien und hat an „Art.together“ teilgenommen, ist jetzt Beirätin des „KuKt“. „Dies hier ist noch besser als das Kunstprojekt. Es können mehr Leute teilnehmen, das Angebot ist größer“, sagt sie. Auch Christine Mellner (50) war in dem Projekt, freut sich nun über das neue Kulturzentrum: „Ich wohne um die Ecke, kann jederzeit herkommen.“ Dies sei ein klarer Vorteil gegenüber einem reinen Kurs, bei dem man sich ein paar Mal treffe. „Wir wohnen alle nah beieinander, können uns öfter sehen. Wir inspirieren uns gegenseitig und können uns bei Arbeiten helfen“, sagt Mellner.

Edeltraud Gubler hatte keine Lust, zu Hause alleine zu malen. „In der Gemeinschaft hat es direkt funktioniert, wir mochten uns auf Anhieb“, sagt sie. Die 58-Jährige findet es schön, auf Menschen mit gleichen Interessen zu treffen, malt Aquarelle und wird eventuell Kurse dazu anbieten.

Auch Anne-Claire Orlean (53) ist begeistert. „Die Idee ist sehr gut, die Leute hier zusammenzubringen, es ist eine tolle Anlaufstelle. Wie man bereits an der Eröffnung sieht, kann man so gut zeigen, was die unterschiedlichen Kulturen zu bieten haben“, sagt sie.