Der Erlös des Sommerfestes auf dem Streithof geht wieder an einen guten Zweck. Den Schwof gibt es schon seit 1995. Schirmherr ist der Bürgermeister.

Willich. Peter Hasler weiß es genau: Dem Lions Club haftet ein elitärer Ruf an. „Da treffen sich doch nur Anwälte und Ärzte“ – so lautet ein gängiges Vorurteil. „Wir sind bemüht, diesen Eindruck zu zerstreuen“, sagt Peter Hasler dazu. Er kümmert sich um die Öffentlichkeitsarbeit der Willicher Lions und betont, dass die Mitglieder des Serviceclubs (weltweit sind es 1,4 Millionen, in Willich 35) aus den verschiedensten Berufen stammen und sich gemeinsam um soziale Projekte kümmern.

Mehr als zwei Millionen Euro wurden schon erwirtschaftet

Allein in Willich wurden in den vergangenen 30 Jahren zwei Millionen Euro an Geld- und Sachleistungen für gute Zwecke erwirtschaftet. Unter anderem mit Hilfe des jährlichen Adventskalenders und des „Tags der offenen Gartenpforte“ auf dem Gelände von Mitglied Adolf Franke. Aber auch aus dem Reinerlös des jährlichen Sommerfestes.

Der beliebte „Schwof auf dem Hof“ – er findet zum 15. Mal statt – steht am kommenden Samstag, 25. August, ab 19 Uhr wieder auf dem Programm. Ort des Geschehens ist der Streithof von Britta Baumeister auf der Willicher Hardt.

Der Eintritt zum Schwof kostet zehn Euro. Es gibt Livemusik von der Gruppe „Streetkings“, auch für leckeres Essen und Getränke ist gesorgt. Außerdem gibt es eine Tombola (Lospreis: fünf Euro) mit hochwertigen Preisen. Schirmherr ist Bürgermeister Josef Heyes. Auch „District-Governor“ Ulrich Wolf aus Mülheim an der Ruhr will kommen.

„Wir machen alles selber“, betont Peter Hasler. Sein Dank geht dabei nicht nur an die eigenen Mitglieder und ihre Angehörigen, sondern auch an den Leo Club Willich mit seinen aktuell 16 Mitgliedern. Dabei handelt es sich um die Jugendorganisation des Lions Club.

An wen der Erlös des Abends gehen wird, steht nach Auskunft von Peter Hasler, der auch Vorsitzender des örtlichen Lions-Hilfswerks ist, noch nicht fest. Im Vorjahr wurde mit der Spende der Verein „Löwenkinder“ in Viersen unterstützt, der sich um krebskranke Kinder kümmert.

Der Lions Club wurde 1917 in den USA gegründet. Weltweit gibt es 46 000 Clubs. In Deutschland sind es 1300 Clubs mit 44 000 Mitgliedern. Präsident des Clubs in Willich ist derzeit Wolfgang Nickels.