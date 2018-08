Im Schnitt verdienen die Bürger Willichs 44 033 Euro. Die meisten Millionäre gibt’s in Kempen.

Kempen/Willich. Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Einkommensmillionäre im Kreis Viersen um knapp 18 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: In NRW stieg die Zahl der Einkommensmillionäre um 4,2 Prozent. Nach der Erhebung des Statistischen Landesamtes NRW leben 73 Millionäre im Kreis, davon allein 20 in der 35 000-Einwohner-Stadt Kempen. Erstmals seit 2001 liegt die Millionärsdichte im Kreis damit auf NRW-Niveau (2,5 je 10 000 Einwohner); in den Vorjahren lag sie immer darunter. Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2014. Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Daten aus 2014 sind die aktuellsten, die zurzeit verfügbar sind.

Kempen hat damit die höchste Millionärsdichte im Kreis. Auf 10 000 Einwohner kommen dort 5,8 Einkommensmillionäre. Auf Platz zwei: die 15 000-Einwohner-Gemeinde Schwalmtal (3,7 Millionäre je 10 000 Einwohner), gefolgt von Grefrath (3,4), Willich (2,8), Brüggen (2,6) und Niederkrüchten (2,0). Die Schlusslichter bilden Tönisvorst (1,7), Nettetal (1,4) und Viersen (1,2).

Die Kämmerer der Kommunen haben von der Zunahme der Einkommensmillionäre nichts: Zwar fließt die Einkommensteuer ins Stadtsäckel, aber nur bis zur Kappungsgrenze von 70 000 Euro bei zusammen Veranlagten. Und bislang hat sich noch keine Bundesregierung durchringen können, von der im Grundgesetz eingeräumten Möglichkeit Gebrauch zu machen, die Kommunen den Einkommensteuersatz selbst festlegen zu lassen. So könnten Städte und Gemeinden mit niedrigen Steuersätzen um vermögende Einwohner werben.

Durchschnittseinkommen: Kreis liegt über dem Landesdurchschnitt

Das Durchschnittseinkommen lag im Kreis Viersen im Jahr 2014 bei 38 451 (zusammen veranlagte Ehegatten werden als ein Steuerpflichtiger gezählt) – und damit knapp 1100 Euro höher als der Landesdurchschnitt Nordrhein-Westfalen. Insgesamt gaben die gut 143 000 Steuerpflichtigen im Kreis gut 5,5 Milliarden Euro Einkünfte an.

Das höchste Durchschnittseinkommen erzielten mit 44 033 Euro die Einwohner der Stadt Willich – das entspricht Platz 28 der 396 Kommunen in NRW. Das niedrigste Durchschnittseinkommen gaben die Nettetaler an (33 593 Euro, Platz 347).